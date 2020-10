La cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $82,95 en promedio, con una suba de tres centavos respecto al cierre de la víspera, en tanto el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la actividad bursátil, avanza 4,9%, a $164,00, con lo que alcanza una nueva marca máxima.



Por su parte, el denominado dólar MEP anota un alza de 2,6%, en $ 148,76 por unidad, y también registra un valor récord.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense sumó cinco centavos desde su último cierre, en $ 77,48.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $107,83 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $136,86.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" marcó un incremento de un peso, a $167.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda de menor volumen operado, en la que la autoridad monetaria tuvo que volver a asistir la demanda con ventas en el sector donde operan bancos y empresas.



Quintana estimó que el BCRA habría finalizado la segunda rueda de la semana con un saldo negativo, calculado en US$ 40 millones aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 175 millones y se registraron US$ 133 millones en el sector de futuros del MAE.