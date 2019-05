En obra: los trabajadores ultiman detalles en la plataforma de carga Nro1 de la estación de trenes Albardón. Allí se construyó una estructura metálica con techo y se realizó la pintura y la instalación eléctrica completa.

Una carga de vino a granel sanjuanino enviada al puerto de Rosario se convirtió en la primera carga productiva en ser despachada desde la estación ferroviaria de la línea San Martín ubicada en Albardón, que estuvo parada para el envío de este tipo de productos por al menos 20 años. Desde 1999 sólo parten de esa estación vagones con piedras o calizas, pero ahora que el Gobierno provincial avanzó con los arreglos para rehabilitar las instalaciones se abre el servicio para todo tipo de cargas. El bodeguero Mauricio Fernández, de Fraccionadora San Juan; que debutó con el servicio enviando 15 contenedores dijo que ahorró un 25% de costos al sacar la exportación desde la provincia en vez de ir hasta la estación de Palmira en Mendoza como hizo hasta ahora. Agregó que cuando la provincia disponga de un centro de acopio logístico el ahorro aumentará. Este logro fue posible a partir del convenio que luego de varios años de insistencia firmó el Gobierno de San Juan en marzo pasado con Trenes Argentinos Cargas, la empresa a cargo de la operación de ferrocarriles de carga dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación; por el cual se hizo cargo de poner la plata necesaria para poner a punto las 37,9 hectáreas que tiene el predio de la estación.""A los 3 días de firmado comenzamos con las obras que aún no terminamos. El lugar va a quedar a nuevo", dijo ayer el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, quien hoy o mañana llevará al gobernador Uñac a visitar el predio. Díaz Cano, quien calificó de ""histórico" el envío de vinos que partió la semana pasada y que aún no llega a destino ya que tiene 7 días de viaje. ""Esto es una muestra de la política que lleva adelante el gobernador Uñac, de aportar las herramientas necesarias para que el sector productivo siga expandiéndose al mercado interno y externo", opinó. Agregó que una vez terminados los arreglos que se están haciendo en Albardón (ver recuadro) se continuará con la reparación de la estación de trenes de Angaco. Hace tiempo que la provincia viene ofreciendo invertir en estas obras para poder sacar productos agroindustriales y no sólo mineros (ver cronología). En 2017 la Nación rehabilitó un ramal para sacar vinos de la bodega Peñaflor aprovechando que las vías entran a su predio. Pero no se había vuelto a usar la estación albardonera para estos despachos hasta ahora. Fernández contó que los 15 contenedores son los primeros de una carga total de 400 que logró vender a Rusia y Bielorrusia, luego de ir a una feria comercial auspiciada por el Gobierno y el CFI en Amsterdam. "Estoy muy contento. Esto no habría sido posible sin la ayuda oficial para esa misión y el apoyo logístico ahora al aportar la grúa en la estación ferroviaria donde además se implementó el servicio de Aduana para consolidar la exportación", aseguró. La provincia arregló la estación pero el servicio sigue siendo de Trenes Argentinos Cargas, y su personal está visitando a las empresas sanjuaninas para ofrecer el servicio.

Primer envío: la grúa contratada por el Gobierno mueve los contenedores de la bodega Fraccionadora San Juan



Cronología

Mayo

2017

Uñac le propuso al presidente de Belgrano Cargas y Logística, Ezequiel Lemos, reparar con fondos provinciales las estaciones de trenes.

Diciembre

2018

La Nación finalmente aceptó la oferta sanjuanina, tras escuchar a referentes de distintas cámaras empresarias en el Ministerio de Producción.

Marzo

2019

Uñac firmó el convenio con Trenes Argentinos Cargas, el acuerdo para promover el uso del tren y luego comenzó la obra en Albardón.

Las obras que se ejecutan

Los trabajos para rehabilitar la estación ferroviaria de Albardón no se hacen sobre el edificio de la estación propiamente dicha donde antiguamente funcionó la administración ferroviaria, sino en la infraestructura de servicios que la acompaña, que son dos galpones que funcionan como plataformas de carga. En uno de ellos se colocaron instalaciones eléctricas completas, se cambiaron las chapas de las estructura metálicas y arreglaron los pisos; en el segundo galpón actualmente se está reparando el piso. Además se ha construido un cerco perimetral sobre el predio y se está terminando de levantar una garita para puesto de guardia. Se colocarán además dos portones de ingreso y egreso.