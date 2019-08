Expectativa. Los representantes de las entidades de San Juan, a la derecha en la foto, dijeron que esperaban otro tipo de resultados del encuentro de ayer.

Después de la primera reunión de la Mesa Sectorial Vitivinícola que encabezó el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, tras la debacle económica por el resultado de las PASO, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que el saldo del encuentro fue "negativo en todo sentido porque no se ha logrado ninguna solución". Y con el funcionario coincidieron los representantes de la entidades sanjuaninas del sector.



Ante la falta de respuestas, dirigentes sanjuaninos, junto con sus pares de Mendoza, que también participaron en el encuentro, quedaron en promover una nueva reunión entre lunes o martes de la próxima semana, en la vecina provincia, con representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería nacional, para avanzar en la búsqueda de propuestas para salir de la crisis sectorial, aquejada por los sobrestocks vínicos y los bajos precios de los productos. Todo en un contexto de fuerte impacto en los costos de la actividad por la suba del dólar.



Durante casi dos horas se reunieron ayer los integrantes de las cámaras y asociaciones del sector vitivinícola local, además de sus pares mendocinos, que concurrieron con el ministro de Economía de la vecina provincia, Martín Kerchner.



Entre los planteos que hizo Díaz Cano, mencionó que pidió que la Nación cumpla con el compromiso de enviar fondos para combatir la plaga de la Lobesia botrana, para la cual el Gobierno sanjuanino aportó 20 millones de pesos en el 2018 y no recibió ninguna contrapartida. "Etchevehere respondió que no tenía fondos disponibles", sostuvo el funcionario. "En cuatro años no hemos recibido ninguna ayuda para la actividad productiva", se quejó el ministro.



Entre los planteos de los productores (ver página 3) figuraron el reclamo por el fuerte costo en la actividad de las tarifas eléctricas, reducción de las contribuciones patronales de los trabajadores, la falta de avances en las negociaciones con Brasil para que se elimine el requisito de la bromuración a las uvas de mesa y la urgente reducción de los excedentes vínicos para que se tonifiquen los precios.



Ahora el interés está puesto en la próxima reunión, aunque las expectativas entre los dirigentes son moderadas.

Los representantes del sector

JOSÉ "CATUCO" MOLINA - Productores Vitícolas

"La actividad vitivinícola está muy mal y no percibimos que el Gobierno nacional tenga herramientas disponibles para atender los problemas de la coyuntura. Tenemos serios problemas de costos energéticos y hace falta combatir la Lobesia botrana".

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad es el de los excedentes vínicos. La cuestión se podría solucionar corriendo la fecha de liberación o disponiendo, por ejemplo, un bloqueo de un 30% de las existencias".

PABLO MARTÍN - Mesa Vitivinícola

"Hay que aunar esfuerzos entre el Estado nacional, provincial, industriales, productores, INV y Coviar, para tomar medidas de excepción para el sector en forma inmediata, que se centren en una ayuda urgente a los viñateros".

EDUARDO GARCÉS - Federación de Viñateros

"Ha sido una reunión poco productiva, aunque pudimos hacer nuestros planteos. Por ejemplo la necesidad de que el mostero pague mejor precio por la uva, con un dólar a casi 60 pesos, y que haya más transparencia en la cadena de valor".