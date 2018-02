Tras un arranque de temporada "difícil" y que hacía prever lo peor con los aumentos del dólar y la inflación, las agencias de viaje sanjuaninas finalmente cierran una temporada satisfactoria en la que lograron mantener el mismo nivel de ventas que el año pasado o levemente superior, según informaron en la cámara que las agrupa. Además, con prácticamente agotadas las plazas para la segunda quincena de febrero, los operadores locales ya están vendiendo a los sanjuaninos los paquetes para Semana Santa, con el plus que este año será una fin de semana "extra large" teniendo en cuenta que al jueves 29 y viernes 30 de marzo se le suma el feriado del lunes 2 de abril, del Día del Veterano y Caídos en Malvinas.

""No tenemos los números terminados, pero puedo adelantar que vamos a terminar con el mismo nivel del año aspado o un leve repunte. Los colectivos salen con un nivel de ocupación importante, y nuestra proyección es que la temporada próxima será mejor, y se moverá mucho más el turismo dentro del país porque con el dólar alto la gente no va a poder viajar tanto a Chile o al exterior", dijo Ariel Giménez, titular de la Cámara de Turismo de San Juan, que nuclea a las principales agencias de viajes. Agregó que en diciembre no se avizoraba una temporada buena, pero hubo un "click" después de la disparada del dólar ""que cambió rotundamente el panorama".

Esa tendencia se mantuvo durante todo enero y en febrero siguió igual, con preferencia por la costa argentina. "Antes entraban 10 y 8 preguntaban por Chile y desde que subió el dólar, de los 10 que entraban, 8 eran por la costa argentina", afirmó. Con la temporada de verano vendida, ya arrancó el movimiento para Semana Santa, donde destinos como Termas de Río Hondo, Córdoba, el sur argentino o el norte ya están siendo demandados, según se constató en varias empresas locales. Una de ellas es Mario Agüero, donde ya están vendiendo los paquetes de 4 noches a Carlos Paz desde 6.400 pesos, con excursiones a Villa General Belgrano y Mina Clavero.

""En la temporada nos fue muy bien, vendimos a Mar del Plata todo lo que habíamos comprado, lo mismo que el año pasado. Y febrero está vendido hasta la última salida", aseguró Aguero. Atribuyó el éxito del verano a que los precios de hotelería en la costa argentina a diferencia de otras veces, esta año fueron moderados. ""La comida no ha aumentado más del 10% y un menú allá ronda los 200 pesos, con entrada, plato principal y postre y en algunos resto hasta con gaseosa", comentó. Soledad, desde las agencias Blanca Paloma y Rocío Tour; dijo que este verano sacaron tres colectivos semanales llenos, igual que el año pasado, a la costa argentina. ""Hemos mantenido el mismo ritmo, gracias a Dios; pero sí la gente se decidió a última hora. El año pasado en diciembre ya teníamos hasta febrero vendido y esta año tardó" explicó la encargada. En esos locales también ya están vendiendo para los feriados de fin de marzo, con Miramar y las Termas de Río Hondo como los elegidos. En Rojo Viajes también explicaron que enero y febrero fueron ""muy positivos" y con u nivel de ventas similar al año pasado. Aseguro que en su caso, no notó una baja muy fuerte a Chile, y en cambio tuvo clientes para los dos destinos. Por eso es que para Semana Santa pronto sacará un paquete a Viña del Mar. Ismael Yafar, desde la agencia de igual nombre, agregó que el aéreo a Mar del Plata se vendió el doble que el año pasado, lo mismo que los paquetes de cruceros; y aseguró que la clave de esto es vender con mucha anticipación y financiación.

""Es verdad que la temporada parecía que venía mal pero se revirtió", dijo y contó que para febrero hubo "mucha venta" y pronosticó que Semana Santa ""va a ser un éxito porque ya se está vendiendo". En su caso, Bariloche y Termas de Río Hondo son los más demandados, con la ventaja que los viajeros dispondrán de 5 días para la escapada. ""Este año no nos podemos quejar, creo que todas las agencias han vendido bien", aseguró.



Al exterior



En operadores que solo comercializan destinos al exterior dijeron que la venta de viajes internacionales aumentó un 10% respecto a la temporada anterior. En D"Viajes, por ejemplo, dijeron que Caribe y Brasil fue lo más demandado y que ya están vendiendo para julio y también para el mundial de fútbol en junio en Rusia.

Los destinos para marzo



Termas de Río Hondo

A partir de $5.698 por persona se puede disfrutar de un paquete de 5 días y 4 noches, con pensión completa en un hotel 3 estrellas. La promo incluye además algunas excursiones.



Carlos Paz

En las agencias locales se puede conseguir un paquete de 5 días y 4 noches a la principal ciudad cordobesa, con desayuno y media pensión a partir de los $6.490. Además incluye excursiones a Villa Gral. Belgrano y Cura Brochero.



Bariloche