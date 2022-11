La aparición de dos fallas geológicas del lado chileno en el camino por Agua Negra que vincula a ese país con Argentina volvió a sembrar la duda sobre la fecha para la habilitación del tránsito. Aunque hubo acuerdo para la apertura para el 25 de noviembre, después se han producido varias idas y vueltas en el proceso, pero ahora las fuentes señalan que el plazo no se cumplirá por el nuevo inconveniente surgido. Y que por el momento no hay una nueva fecha, a la espera de lo que hagan las autoridades trasandinas.

El que dio a conocer el problema de las fallas fue desde Chile el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, quien se trasladó a la zona para verificar la situación. Y en un comunicado de su área señaló que "existe un gran daño en la vía con fallas y generan riesgo de derrumbe de un sector importante de la ruta. Esto ha aumentado con los días y por lo tanto no está en condiciones para ser un paso seguro para las personas".

Frente a este panorama, en el Gobierno sanjuanino hay cautela porque no quieren dar una nueva fecha y que no se pueda llegar a cumplir por los inconvenientes surgidos del lado chileno. El que tiene la palabra es el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, pero ayer no respondió a la consulta.

Como se trata de un camino internacional, tiene que haber acuerdo de los gobiernos de ambos países para permitir la circulación vehicular. Pero, además, la apertura demandará la participación de una serie de áreas para el control, tanto de las movilidades como de las personas. Por ejemplo, Gendarmería, Senasa, Salud Pública, Aduana y Vialidad Nacional, entre los organismos principales del lado argentino.

El 29 de agosto pasado, en una reunión virtual, el gobernador Sergio Uñac y el delegado chileno Quezada acordaron, a propuesta del segundo, como fecha para la apertura de una temporada de circulación vehicular el próximo 25 de noviembre, es decir la próxima semana, calculando que las tareas de despeje que debían realizar las vialidades de ambos países iban a permitir cumplir con el plazo.

Pero, luego de un invierno con nevadas más intensas a las de años anteriores los trabajados tuvieron algunas demoras, aunque desde Vialidad Nacional informaron que el pasado fin de semana las máquinas pudieron realizar el despeje final. En un comunicado del organismo afirmaron que habían llegado finalmente al límite internacional tras una seria de trabajos que habían demandado 45 días. "Más de 55 km de obra nueva, nuevos desvíos y variantes que optimizan el tiempo y la seguridad se suman a los 6 km pavimentados y señalizados de los bypass de Las Flores e Iglesia", consignaba el texto. Y señalaba después que los trabajadores de Vialidad Nacional "debieron soportar temperaturas de 10 grados bajo cero que congelaban combustibles y aceites de las maquinarias. Las tareas se realizaron con personal propio del 9no Distrito San Juan y equipamiento nuevo enviado por la Nación". Y que habían contado con el apoyo del municipio de Iglesia, el Gobierno de San Juan y Gendarmería Nacional Jáchal.

Del lado chileno, según consigna el diario El Día, desde el Ministerio de Obras Públicas de Chile, Javier Sandoval expresó que "hallamos una grieta en un sector cercano, aproximadamente en el kilómetro 220, la cual ha ido evolucionando en su desplazamiento y para priorizar la seguridad de los usuarios de la ruta internacional, decidimos redoblar esfuerzos en torno a habilitar una variante, un desvío en este sector, para asegurar que el tránsito en la zona sea seguro y que estos trabajos sean ejecutados en el menor tiempo posible".

En detalle, hasta el momento, son dos las fracturas detectadas en el camino, las que se habrían generado por el extenso cierre de la vía y por las intensas nevadas que afectaron a la región durante este año.

La nueva apertura se dará luego de un cierre del paso por dos temporadas, 2020-2021 y 2021-2022, producto de la pandemia del covid-19. Pero ahora se busca reactivarlo para la temporada de verano.

Pavimento

26 Son los kilómetros repavimentados desde el control aduanero de Las Flores hacia el límite. Para esta temporada habrá menos trayecto de ripio.

Transporte

De acuerdo a lo conversado hasta ahora entre los representantes de ambos países, para esta temporada sólo se autorizaría la circulación de transportes con capacidad hasta 23 pasajeros. Es para evitar riesgos de accidentes.

Clausura

2 Es la cantidad de temporadas que el paso internacional estuvo cerrado. La causa fue la pandemia, que restringió la circulación en todo el mundo.

Los precios

Un informe de este diario reveló que el problema de pasar las vacaciones en Chile son los precios porque al cambio oficial actual alquilar un departamento para 4 personas en la Avenida del Mar, frente a la playa en La Serena, partirá desde los $300.000. Es un valor que duplica por estos días el costo de un departamento similar en Mar del Plata, que parte desde los $150.000.

La cuestión de veranear en Chile es que el alto precio del dólar desalienta viajar el exterior. Una prueba de ello son los precios del alojamiento. Es el caso de un departamento para 4 personas en la Avenida del Mar, la zona premium de La Serena, no baja de los $20.000 por día, por lo que la quincena ronda los $300.000. Claro que hay otras opciones, por ejemplo en cabañas en zonas aledañas al sector costero el costo se puede reducir sensiblemente, ya que hay alojamientos por persona desde $3.000.