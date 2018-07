Maqueta. El túnel de Agua Negra contempla la construcción de dos túneles paralelos de casi 14 kilómetros de extensión en la cordillera.

Tras una extensa reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires, la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) decidió no dar a conocer los consorcios de empresas que pasaron la etapa de precalificación hasta no tener listo los pliegos de licitación de la megaobra, los cuales serán entregados a los que avanzaron a esa segunda fase.



Así lo confirmó el ministro de Infraestructura local, Julio Ortiz Andino, integrante de la Ebitan. Además, explicó que en el corto plazo (no hay fecha fijada) se conformará una comisión para que en dos meses termine de elaborar el pliego de bases y condiciones. También informó que se delineó un cronograma de trabajo de la entidad, en el que incluye la participación de consultores externos que intervienen en la elaboración del pliego.



Según se pudo conocer, la Ebitan ya sabe cuáles son los consorcios que siguen en carrera de los 10 que se presentaron. Es que los que avanzaron ya tuvieron el OK del ente financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que confirmó una inversión de 1.500 millones de dólares para la megaobra. Pero sin el pliego de licitación finalizado, la Ebitan no los dará a conocer.



Una vez que tengan las bases de la obra, los consorcios generarán una propuesta técnica y económica por el túnel.



El Túnel de Agua Negra es una apuesta a la integración local con Chile, que permitirá sacar productos hacia Asia a través del puerto trasandino.