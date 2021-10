El partido de Argentina - Brasil que se jugará en San Juan el próximo 16 de noviembre ha desatado un boom turístico en la provincia, y las agencias dedicadas al turismo receptivo, prácticamente han agotado los paquetes que se armaron para las personas de otras provincias o países, según informaron desde cámaras y asociaciones del sector. Esos paquetes van desde los 25 mil a los 60 mil pesos, por dos noches y tres días, según se trate de hoteles de 3 a 2 estrellas, mientras que los mas caros son para alojamientos de 4 y 5 estrellas. Incluyen el alojamiento y traslados, pero son sin entradas para el partido, algo que están tratando de conseguir por intermedio del gobierno para la próxima semana para brindar el servicio completo.

Respecto al alojamiento, los operadores turísticos dicen que se agotaron las plazas hoteleras en el centro y el Gran San Juan, por lo que ahora se está redirigiendo la demanda que sigue firme, hacia alojamientos en Pocito, Zonda y Ullum. El gran interés por el clásico -que forma parte de las eliminatorias para el mundial de Catar 2022- esta justificado por varios motivos: reunirá a las estrellas Messi y Neymar en San Juan, y además por primera vez desde la vuelta del público a los estadios en el país, se disputará un partido con el 100% del aforo, lo que ha desatado la pasión futbolera en toda la región. Según los operadores turísticos vendrán visitantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Mendoza, como también extranjeros provenientes de Chile y de Brasil. Las agencias ofrecen también excursiones opcionales, tales como a Ischigualasto con traslados en Van ejecutivas por 6 mil pesos, o visitas a bodegas y rutas del vino, que rondan los 3 mil pesos.

Gustavo Chávez, desde el área de turismo receptivo de la Asociación de Viajes y Turismo dijo que se produjo una fuerte demanda por los paquetes armados por dos o tres días para esa fecha, a pesar de que se han vendido sin el ticket para el partido.

"En mi caso he vendido el 80% de los paquetes que armé, y ya se agotaron las plazas hoteleras en al ciudad", dijo. En cuanto a las entradas, recién el jueves pasado las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definieron que éstas se venderán un día antes del encuentro (ver recuadro). Chavez confirmó que desde la Cámara de Turismo, la Asociación de Viajes y la entidad público-privada Bureau de Turismo, se ha solicitado por nota al Gobierno provincial que interceda para contar con al menos un cupo de 100 entradas para distribuir entre las agencias de viajes y que puedan incluirlas en los paquetes turísticos. "Hemos vendido hotelería, traslados, aéreos, y vamos a recibir gente de La Rioja, Mendoza y Chile, pero no hemos podido armar paquetes con entrada. La gente a la que le vendí viene a riesgo", admitió la empresaria turística Silvia Yafar. Dijo que la demanda se disparó desde que se anunció la venta de entradas para el 15 de noviembre. "Le hemos pedido al Gobierno la posibilidad de tener entradas, pero aún no se ha concretado", señaló. En sintonía, Nicolasa Montes, desde la agencia que lleva su apellido, indicó que la venta se ha realizado pese a no contar con entradas al partido: "hemos vendido habitaciones, hotelería y también tenemos casonas reservadas. Mucha gente viene antes, y se va a quedar un día después, y va a intentar conseguir la entrada", dijo. Respecto al origen de los visitantes mencionó a mendocinos, rosarinos y cordobeses. El presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez Bacur; también destacó la gestión oficial de haber logrado que se agreguen mas vuelos para los días 15, 16 y 17 de noviembre, lo que permitirá la llegada de más visitantes. Coincidió en que la demanda de paquetes turísticos para esos días esta al tope y que a pesar de que se agoten los alojamientos en la ciudad, se van a poder seguir incorporando paquetes en departamentos cercanos, como Zonda, Ullum, Albardón y Pocito.



Espectadores

25 mil son los espectadores que se permitirá ingresar a las tribunas del estadio del Bicentenario para ver el partido. Es el primer evento con aforo del 100%

Días de visita

Dos noches y tres días es el promedio que se quedarán en San Juan la mayoría de visitantes que lleguen por el partido de las selecciones de Argentina y Brasil en noviembre.

Más vuelos

El viernes se conoció que a partir de noviembre habrá 13 frecuencias de vuelos a la provincia, y que para el partido se agregarán 2 frecuencias el 15 y 17, y una más el día 16.

Las entradas al partido

El próximo 16 de noviembre el estadio sanjuanino se llenará de aficionados de la Argentina y el mundo para ver el duelo entre Argentina y Brasil. Al evento deportivo podrán ingresar 25.264 espectadores. Las entradas se pondrán a la venta el 15 de noviembre, desde las 9, mediante dos vías: una presencial, en las boleterías del autódromo Villicum, en Albardón; y la otra virtual, a través de la plataforma de internet autoentrada.com. Los precios, si bien no fueron oficializados, serían similares a lo que costaron las entradas para el encuentro frente a Perú, por lo que las populares rondarían entre 2.500 y 3.500 pesos.