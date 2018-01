El mes pasado se instrumentó como una prueba, pero logró ganarse la adhesión de consumidores y proveedores y a raíz de eso el Gobierno junto a la Cámara de Supermercados de San Juan decidieron que seguirán adelante con la iniciativa.



Se trata del programa Precios Acordados de productos sanjuaninos que tenía plazo de finalización mañana, pero desde el Ministerio de Producción se informó que debido al éxito en las góndolas sanjuaninas el listado oficial se extenderá hasta el 18 de febrero.



En la oferta de productos hay lácteos, aguas, sodas, jugos, aceites, vinos, carnes, fideos y pollos, entre otros; todos elaborados por pymes locales. Son 27 productos (ver infografía), de los cuales la mayoría seguirá con el mismo precio, principalmente las carnes y pollos, algo raro en momentos donde la inflación ha provocado una ola de remarcaciones en el comienzo del 2018. Hay 9 que podrían tener un pequeño ajuste, lo cual se decidirá hoy, pero anticipan que será mínimo. Además, no se descarta que se sumen algunos productos más, como fiambres o servilletas de papel o rollos de cocina.



La mercadería que forma parte del programa se exhibe con un logo de "Producto Sanjuanino" en las góndolas de 19 supermercados que se encuentran en Gran San Juan y en los departamentos Jáchal, Iglesia, Albardón, Angaco, 25 de Mayo y Sarmiento, con un precio fijo que le permite a los clientes previsibilidad a la hora de comprar. Los supermercados adheridos son Súper Napoli, Súper Obrero, Hermógenes supermercados, Súper Tulum, Autoservicio avícola Myriam, Supermercado Olivera, Supermercado Bonetti, Ejarque Supermercados, Autoservicio La Medalla, Supermercado Galvez, Mi Super, Mi Súper del Bono, Supermercado Integral Santa Rosa, Supermercado Leiva, Granja San Juan, Supermercado El Once, Liber Supermercado, El Lote Supermercado y Anilu.



""Este programa es para ayudar a las pymes pequeñas y a los supermercados y almacenes locales, y fomentar lo que se produce en nuestra provincia. Están todos muy contentos con el primer mes de vigencia" dijo la titular de Industria, Sandra Barceló, al anunciar ayer que la vigencia se extenderá un mes más.



En el sector privado coincidieron en la apreciación. ""El programa anterior de Precios Cuidados terminó con un posicionamiento social importante que permitió subir a los precios sanjuaninos. Y es bueno, porque por un lado permite a los clientes la certeza de que por un mes podrá calcular cuánto gastará ya que el precio está congelado frente a la inflación. Además posiciona mejor a los productos sanjuaninos, algunos de los cuales muchos no los conocerían y probarían si no es porque están en este listado", señaló el titular de la Cámara de Supermercados, Alejandro Donna. Agregó que la gente sigue eligiendo los productos que forman parte del programa por sobre el resto.



En el 2018 el gobierno seguirá profundizando medidas para dar impulso a lo local. La titular de Industria anticipó que se incentivará la unión de supermercados locales con los canales de venta más chicos como los almacenes, para otorgarles fondos rotatorios que les permitan hacer compras grandes de productos a precios más competitivos (pool de compras), para que luego ellos se los repartan y puedan venderlos a mejor precio. Los beneficiados también serán los sanjuaninos que podrán comprar mejor.

El programa nacional sigue hasta mayo

El programa Precios Cuidados que se encuentra en las cadenas nacionales de supermercados fue prorrogado hasta mayo próximo, con un total de 436 productos de la canasta básica, que estarán disponibles en 2.250 supermercados de todo el país, informó la Secretaría de Comercio. Respecto a la etapa precedente, se mantienen 386 productos y se suman 50 al nuevo listado. En esta etapa que se inició el 7 de enero y se extenderá hasta el 6 de mayo inclusive, el incremento promedio para el cuatrimestre es de 1,76%. Se incluyeron artículos escolares.