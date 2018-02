Al terminar enero, más de 56 mil personas habían cruzado por el paso Agua Negra hacia uno y otro lado de la cordillera esta temporada, un 10% menos que los casi 63 mil que hubo el año pasado y que había sido récord. Aunque la diferencia no es tan grande, no se puede soslayar que ha descendido el entusiasmo por ir a Chile comparado con la temporada pasada, al menos por el paso sanjuanino. Más aún teniendo en cuenta que el mes pasado tuvo una atracción extra como fue la visita del papa Francisco, que obligó a las autoridades provinciales a armar un operativo especial con aumento de personal migratorio y aduanero en la frontera, ante la expectativa de un aluvión de gente que finalmente no se produjo.



De acuerdo a los datos suministrados desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan, en base a los informes de Gendarmería, entre el 7 de diciembre de 2017 y el 31 de enero pasado egresaron por Agua Negra hacia Chile 32.165 personas, más de 7 mil menos que el año pasado (ver infografía). Eso sí, de allá hacia la provincia el flujo de visitantes fue mayor: 24.704 esta temporada contra los 23.272 de la anterior. La misma proporción se registra en el numero de vehículos, ya que son más los que ingresaron que los que salieron por el cruce cordillerano ubicado en San Juan.



Las estadísticas indican un fuerte repunte para Navidad, y no tanto para Año Nuevo, cuando las personas que fueron a Chile superaron a las registradas el año pasado. El domingo 24 de diciembre cruzaron un 15% más de personas, y al día siguiente el crecimiento trepó un 32% ,siempre comparado con iguales fechas del año pasado. Luego en enero, entre las dos quincenas la de mayor movimiento fue la segunda, especialmente entre el 15 y 21 de enero cuando cruzaron 12.257 personas esa semana.

Las razones



La apertura del paso Agua Negra dos días más tarde que el año pasado, sumado al aumento del dólar en los últimos días del 2017 que encareció el peso chileno para el turista sanjuanino y enfrió la fiebre de compras sobre todo en electrónica (no así en calzado y ropa), son las causas de que haya disminuido el flujo a Chile.

Día congestionado

2.846

personas cruzaron en un solo día por Agua Negra el pasado 15 de enero, junto con 707 vehículos hacia uno y otro lado. Fue la jornada más "movida" en cuanto al flujo turístico, en lo que va de la temporada.