Menos concurridas: A diferencia con las dos temporadas anteriores -verano del 2016 y del 2015, en que las playas estaban congestionadas- este año hubo presencia sanjuanina pero menor.

De acuerdo a los datos suministrados desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan, entre el 7 de diciembre de 2017 (fecha en que abrió el paso) y el 9 de marzo pasado, 85.630 personas y 22.643 vehículos habían cruzado por el paso de Agua Negra hacia uno y otro lado de la cordillera, un 5% menos que a la misma fecha del año pasado. De esos totales, un 60% salió y el 40% ingresó por ese camino.



La titular de la Secretaría, Elena Peletier; dijo que el descenso en el flujo de personas y autos se notó en todos los pasos fronterizos a Chile, según le informaron las autoridades aduaneras. Del mismo modo, agregó que crecieron prácticamente en la misma proporción los viajes a Brasil, al menos vía terrestre. "Me comunicaron también que se frenó el ingreso de televisores, electrodomésticos y teléfonos, porque ahora en la Argentina tienen más o menos los mismos valores. Además, la garantía de Chile aquí no sirve y hay que comprar de contado cuando aquí hay cuotas sin interés", explicó Peletier. "Por ahí ya no se justifica ir sólo de compras. El porcentaje que ha caído es el que iba de compras", reiteró la funcionaria, quien agregó que el que turista que viajó a La Serena este verano lo hizo para vacacionar, por la proximidad del mar y la tranquilidad de las playas del Pacífico.

ELENA PELETIER S. Relaciones Institucionales

Desde Aduana dicen que se frenó el ingreso de televisores, celulares y electrodomésticos

Incluso se esperaba un aluvión de gente por la visita del papa Francisco en enero, al punto de que las autoridades provinciales armaron un operativo especial con aumento de personal migratorio y aduanero en la frontera, pero finalmente no se alcanzaron las expectativas. Respecto a la fecha de cierre del paso este año, Peletier dijo que dependerá del Gobierno nacional. "Normalmente en años anteriores lo teníamos abierto hasta mayo", dijo la funcionaria, pero recordó que esta temporada se ha hecho cargo Vialidad Nacional (antes era la provincia) de las tareas de despeje y mantenimiento del camino.