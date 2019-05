Los informes de costos en la vitivinicultura siempre son polémicos y más cuando la rentabilidad está al límite como en la actualidad. Y en este caso el estudio que hizo la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) entidad que reúne a bodegas mendocinas, sobre la pérdida del poder adquisitivo del vino, no es la excepción ya que ha despertado el enojo en viñateros de San Juan. Las dos entidades grandes de productores locales dicen que el informe fue hecho con ""intencionalidad" de perjudicar a los viñateros que entregaron sus uvas por el sistema a maquila a las bodegas, y que por tal motivo los números están "exagerados". La elaboración a maquila implica que el viñatero entrega la uva al industrial obteniendo un porcentaje del vino de idéntica calidad al que se queda la bodega. El informe denominado "Poder adquisitivo del vino" compara el precio del vino que recibe el productor vitivinícola con el precio de los insumos que utiliza para producir, y otros bienes, entre marzo de este año con igual mes del 2018. Según eso, señala que el poder adquisitivo ha sufrido un fuerte deterioro en el ultimo año: en el caso del vino tinto genérico se requiere entre 60% y 190% más de vino que el mismo mes de 2018 para poder pagar los costos de hacerlo. En cuanto al vino blanco este incremento va de 30% a 144%. Agrega que esto es por dos causas: los costos del productor siguen en alza y además el precio del vino sigue a la baja mientras que los precios de los insumos y otros bienes han aumentado. Los números se pueden ver en la infografía que acompaña esta nota. Se midieron tres costos directos que tiene un productor de vino -fertilizantes, energía eléctrica y combustible- y también se añadió una comparación con la canasta básica de alimentos.

Lejos de lo que podría suponerse, tanto la Asociación de Viñateros Independientes que dirige Juan José Ramos, como la Federación de Viñateros que timonea Eduardo Garcés salieron ayer a denostar el estudio. ""Ellos lo toman en función del valor de producir el vino, pero no mencionan el valor en que lo terminan vendiendo al público. El estudio no es válido porque no han sacado las cuentas desde el punto de vista del productor, sino del bodeguero", cuestionó Ramos, quien sugirió que lo hacen así para darle menos litros de vino al productor que les entregó la uva a maquila a las bodegas. ""En vez de darle 60 litros por cada 100 que se elaboran con la uva, seguro quieren entregar menos al viñatero que hizo maquila", desconfió el dirigente. ""Seguro que al que hizo a maquila le muestran esas cuentas, y al productor le quedan menos litros de vino", disparó. Ramos agregó que lo que hace falta es que contemple en el estudio la cuenta del productor de la uva que no tiene bodega, ya que el objetivo final es que a cada integrante de la cadena productiva le quede un ""precio justo". Por ello reclamó la necesidad de implementar una ley similar a la que posee la producción de la yerba mate, con precios equilibrados en todos los eslabones de la cadena desde la producción hasta el precio de venta al público. Este es un viejo pedido de la vitivinicultura. Garcés no se quedó atrás y opinó que si bien los costos han subido mucho, ""estos del informe me parecen exagerados". ""No sé si son esos porcentajes, creo que pretenden entregar menos litros de vino común en la maquila", aseguró. Agregó que en entidades bodegueras hay "abuso de posición dominante" porque el precio de vino en góndola subió ""mucho más" que lo que le pagan al productor.



- Electricidad

A marzo 2019 se requieren 380 litros de vino tinto para pagar la factura eléctrica por uso de riego agrícola de un productor de 10 hectáreas, 35kw de potencia y 44.618 kw/h de consumo anual. Esto es una suba de 118% respecto a marzo 2018 (174 litros). En vino blanco, se precisan 487 litros versus 267 a marzo 2018.

- Más costos

Para fertilizar con urea una hectárea de uva tinta común se precisan 567 litros de vino frente a 195 litros de hace un año (+190%). En el caso del vino blanco, el aumento es del 144%. En cuanto al combustible, hoy se requiere 99 litros de vino tinto para el combustible de 8 horas del tractor, cuando en 2018 requería 46.