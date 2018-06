Un informe de la consultora internacional Manpower Group, que relevó la opinión de 800 empresas argentinas entre mayo y junio de este año, reveló que San Juan, como parte de Cuyo, tiene la mayor expectativa de toma de empleo del país para el tercer trimestre del año, es decir para julio, agosto y septiembre, impulsada por dos actividades, la minería y la vitivinicultura. Frente a la afirmación, desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cuestionaron la conclusión porque dijeron que la minera es una actividad que demanda grandes inversiones y que tardarán en llegar. "Tenemos confianza en que los capitales van a venir, pero no será en el corto plazo", dijo Iván Malla, secretario general del gremio del sector.



La encuesta señala que en Cuyo, incluida San Juan, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) es de 9%, mientras que en el país ese indicador es del 6%.



En cuanto a la otra actividad que podría impulsar nuevos puestos de trabajo, como es la vitivinícola, se trata de trabajos transitorios que tienen lugar todos los años para esta época, como es la poda, atada, destronque de las cepas y limpieza de acequias y ramos de las fincas. "No son puestos permanentes, se toma gente para esos trabajos en particular", dijo el bodeguero Ángel Leotta, titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Y en las bodegas, pasada la cosecha, los establecimientos quedan con su personal fijo.



Según explicó Fabricio Gaitano, gerente comercial de la Región Cuyo de Manpower Group Argentina, para el trabajo, en el caso del país, se consultaron empresas públicas y privadas, pequeñas y grandes y la pregunta fue si el empresario tenía intención de contratar personal.



En el sector minero, Jaime Bergé, de la Cámara Minera, sostuvo que la declaración de Argentina como país emergente "es un dato alentador", pero señaló la necesidad de solucionar algunos problemas, como es "trabajar en la modificación de la ley de Glaciares".



Un consultor minero de gran experiencia, como Ricardo Martínez, consideró que "hay buenas perspectivas, la actividad se viene recuperando por el buen precio del oro y del cobre. Pero de las expectativas hace falta pasar a los hechos y eso puede demorar".



"Lo que se mide es intencionalidad y no cantidad de puestos. Lo bueno es que no se habla de desvincular gente", aclaró Gaitano.

Los sectores líderes

Minería

7.000 Es la cantidad de puestos laborales directos que se estima que genera la minería en San Juan, según fuentes gremiales. En este número no están contabilizados los puestos indirectos que genera la actividad, por ejemplo en el área de servicios y otras actividades anexas.

Vitivinicultura

6.100 Son los puestos laborales que genera la industria del vino en San Juan, según fuentes del sector. En la cifra están considerados tanto el personal que se desempeña en las bodegas como el que trabaja en las viñas, en el cultivo y cuidado de las vides.