García junto a los Pruxi. Hay lápices negros y también están los de colores. Cada pieza detalla la hortaliza, flor o árbol que contiene. En la foto se ve además el libro Sello del Buen Diseño que incorporó el proyecto sanjuanino.

No generar más desechos, y a los restos convertirlos en un huerto de hortalizas o aromáticas. Esa finalidad es la que inspiró la creación de los lápices Pruxi, que de la mano de Lucas García (31) es el proyecto que resultó elegido para representar a San Juan en la final del concurso nacional El Emprendedor del Año, el próximo martes 24. El emprendedor local contó que la idea fue crear un lápiz "diferente", un producto mejorado y novedoso, que ayude al medioambiente y generado a través de una acción cotidiana como es la de escribir. "Ya existían lápices de papel y también lápices de madera con semillas, pero no uno que tuviera ambos componentes", dijo García, que tras recibirse de Diseñador Gráfico ahora también es docente en los primeros años de la carrera en la Facultad de Arquitectura. Pruxi es la sigla de "Producto Reutilizable Unico, Xerófico (con plantas) e Integral", un proyecto que consta de la fabricación de lápices realizados con papel reutilizado (papel obra impreso o escrito), aglutinado con pegamento vegetal. Estos contienen en su cabo semillas de árboles o plantas aromáticas, que al finalizar la vida útil de la mina usada para escribir pueden plantarse y generar un nuevo ciclo de vida. Lucas asocia la idea a su historia de vida: su papá Miguel Angel, que fue policía de la Federal y en casa se daba maña para arreglar de todo reutilizando materiales. También está su mamá, Franca Soldano, que a juicio de su hijo tiene "superpoderes", porque hace crecer plantas en cualquier lugar. ""y a mí de chico me gustó dibujar, por eso estudié diseño", agrega. En 2016, ya en la facultad, y junto a cuatro amigos de entre 27 y 32 años, algunos compañeros de la carrera de Diseño y otros de la infancia, analizaron la gran cantidad de papel que se desecha al estudiar y surgió un plan. Junto a García están Julieta Ladstatter, Fernando Quintero, Claudio González y Daniel Zeniguel que en las juntadas de amigos generaron la idea, estudiamos su viabilidad, juntaron algunos fondos e hicieron un prototipo del lápiz. Luego de plasmar la idea obtuvieron el financiamiento para dar marcha al emprendimiento a través de un crédito del Fondo Semilla de la anterior gestión nacional, y en el 2017 lograron iniciar la comercialización. Hoy la colección se vende en 11 tiendas de San Juan y en 2 de Buenos Aires, además de que pueden conseguirse a través de Mercado Libre, Facebook o Instagram.



Se pueden comprar lápices negros con semillas de tomates, perejil, flores Copetes y el árbol Kiri. Los de colores vienen con semillas que los representan: los rojos son tomates, los verdes albahacas, hay violetas con semillas de berenjenas, azules con flores de Lobelia y amarillos con margaritas. En el 2018 Pruxi fue incluido en el libro "Sello del Buen Diseño" que destaca a emprendedores novedosos de Argentina. Hace unos meses García supo del premio a El Emprendedor del Año que organiza por segundo año consecutivo la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo, en conjunto con Reinventate y es acompañada por Fundación Empretec, Social Team, Nashav, Innovation experience, Área tres (A3) y Gen Argentina. Se anotó y ganó la instancia local compitiendo con otros ocho proyectos. Luego de concluir las etapas y evaluaciones, quedó seleccionado a la final junto a otros 19 emprendedores de distintos puntos del país.

El certamen

El certamen premia el espíritu emprendedor a través de proyectos que impacten en el crecimiento económico y social de las provincias. La final será el 24 de septiembre, donde los 20 semifinalistas serán evaluados por un jurado y quedaran cinco. Otro jurado el mismo día seleccionará entre ellos a El Emprendedor del Año que ganará un viaje a Israel, uno de los principales centros de innovación y emprendimiento a nivel global. El segundo ganador podrá participar del Global Entrepreneurship Congress 2020. Entre los emprendedores seleccionados hay proyectos de impacto social, ambiental y soluciones innovadoras.