El último día del año trajo sorpresas a los exportadores de economías regionales, ya que la Nación emitió un nuevo decreto -el 1060/2020- con modificaciones a las retenciones de casi 5.000 productos. Desde la Cámara de Comercio Exterior de San Juan -Cacex- analizaron que hay 8 productos del campo de San Juan que recibieron un alivio ya que a partir de ahora cuando se exporten ya no pagarán impuestos. A su vez, otros 4 productos empeoraron y se encarecieron al elevarse la tasa de los denominados Derechos de Exportación, comúnmente llamados "retenciones". Entre los beneficiados se encuentran ajos, aceitunas, cebollas, zapallo y hortalizas, uva de mesa, pasa de uva, aceite de oliva y pistachos. Por las posiciones arancelarias que tenían esos productos en el 2020 los productores venían pagando a la Nación $3 por cada dólar exportado y ahora tienen tasa "cero". Pero a su vez, hay 4 productos que son mosto, vinos, minerales no metalíferos y carbonato de calcio, que al igual que los anteriormente mencionados, pagaban $3 por cada dólar exportado y ahora pasarán a pagar el 4,5 por ciento de retenciones. Según analizaron en la entidad, esto significará un incremento del 19% para esos productos. Pero ahora los exportadores deberán sentarse a analizar cómo les cambia el negocio con este nuevo decreto, ya que el esquema impositivo argentino es complicado. Para los productos cuyo arancel baja a cero, el beneficio es claro. Para el mosto y el vino, por ejemplo, hay que estudiar como queda la rentabilidad del exportador, ya que si bien ahora le suben el Derecho de Exportación, en octubre pasado fueron beneficiados con un aumento al doble de los reintegros (lo que restituye la Nación): el mosto venía recibiendo 2,5% de reintegros, el vino fraccionado, 3,25% y el vino a granel, 3%. La Nación a modo de incentivo, los aumentó todos al 7%. En aquel momento, las uvas y pasas quedaron excluidas, lo que generó malestar. Pero ahora, le acaban de bajar las retenciones a cero y el ánimo se entona. ""Hay mejora para algunos productos y se empeora para otros. Pero es un aliciente porque de alguna manera atiende reclamos de las economías regionales que con las rebajas anteriores no fueron tenidas en cuenta", dijo Antonio Giménez, presidente de Cacex. Agregó que "no sabemos cuán temporal puede ser, pero sería esperable que se constituya en una medida permanente". Por su parte, Mario Pulenta, presidente de la Cámara Bodeguera, considero "difícil" realizar una evaluación ahora, teniendo en cuenta varios factores: que las exportaciones de vinos han crecido en el 2020 pero los precios "no han sido los mejores" y ahora aparece en el boletín oficial un aumento de las retenciones a las exportaciones". "Vamos a ver cómo resulta al final con este aumento", indicó. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundió el jueves 31 la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar los derechos de exportación de la gran mayoría de las economías regionales, como frutas, hortalizas y caprinos, entre otros. El titular de la cartera, Luis Basterra, explicó que se hizo para ""acompañar el gran esfuerzo que han venido sosteniendo los productores de estas economías para mantener la producción y abrir nuevos mercados en un contexto complejo como el de 2020". Según la norma, se busca mantener la lógica de diferenciar los derechos arancelarios según el valor agregado de los productos, con la idea de premiar a los que sumen más mano de obra.

EL DECRETO

El alcance laboral

Desde Nación informaron que las economías regionales impactadas por la decisión "involucran de manera directa a 192.000 trabajadores en todo el territorio nacional, una industria que representa al 41% del empleo en la industria de alimentos y bebidas".

Resumen de la nueva norma

Con datos de Clement Comercio Exterior, la Cacex envió un comunicado a sus asociados resumiendo el cambio impositivo nacional. Algunos productos que sólo tributaban el derecho del $3 por dólar, ahora pasan al 0%. Los productos que tributaban hasta el 31 de diciembre el derecho adicional con un máximo de $3 por dólar, ahora tributarán: a) la mayoría de los productos, el 4,5% de derecho de exportación, lo que significa una suba del 19% en el derecho de exportación, porque al tipo de cambio actual, representaría aproximadamente $3,56 por dólar, en lugar de $3 como hasta hoy. Otros productos de mayor valor agregado, se les disminuye la retención al 3% (por ejemplo, los químicos).

Importancia

El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alós dijo que "las producciones regionales" han tenido gran dinamismo en las exportaciones aún en pandemia, generando el 24% del total exportado en alimentos y bebidas.

Otros productos

Además de los productos sanjuaninos, la decisión llega a productos ovinos, caprinos, huevos, acuicultura, apícola, hongos, maíz pisingallo, legumbres, papa, cítricos, frutas de carozo y finas, peras y manzanas, té, yerba mate, semillas, quínoa y alfalfa.