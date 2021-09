Micaela Taboada tiene 34 años y energía de sobra para poner en marcha proyectos que ayuden a los jóvenes a iniciarse en el mundo empresarial y hasta a iniciar su propio emprendimiento. Ese ímpetu la llevó a ser elegida para dirigir el Departamento Joven de la UISJ, donde se siente orgullosa de los logros adquiridos.



"Quise iniciar un emprendimiento personal y fracasé, pero eso no me detuvo en mis aspiraciones de convertirme en una empresaria. Hace 8 años, junto a dos socios, fundamos la empresa Carpas Argentinas, que se dedica a la producción de textiles para la industria minera. Y en el camino, fundamos otra firma. Un tiempo después ingresé a la UISJ para compartir mi experiencia con los demás y mostrar que en la industria, como en la vida, un tropezón no es caída. Ahora dirijo el Departamento Joven con el objetivo de capacitar y asesorar este sector para que sepa cómo ingresar en el mundo industrial sin fallar tanto en el intento. De esta manera trabajamos con los sindicatos, municipios y organismos del Estado para hacer ciclos de capacitación para jóvenes. Y nuestro gran objetivo es crear una escuela de capacitación sobre todos los rubros", dijo.



La joven tiene la convicción de que la capacidad es la base para triunfar y a eso le atribuye que hoy 5 mujeres ocupen cargos clave en la dirigencia de la industria local.



"No nos eligieron a dedo para ocupar los puestos que tenemos actualmente. Se tuvo en cuenta nuestra capacidad y trayectoria, pero sobre todo nuestra aptitud para adaptarnos a las diferentes situaciones, para seguir intentando conseguir nuestras metas y para brindar lo mejor de nosotras para el bien de la industria sanjuanina", concluyó.