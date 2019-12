La creación de una agencia para darle agilidad a la puesta en marcha de nuevos proyectos y la suma de más sanjuaninos al equipo que conducirá Alberto Hensel en la Secretaría de Minería de la Nación estuvieron en la agenda. Fue en la primera reunión del hasta ayer funcionario local con Matías Kulfas, quien estará al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, según dijeron fuentes del Gobierno provincial.

Hensel estuvo reunido con Kulfas por más de una hora, y aunque no hubo pedidos del funcionario nacional sí hubo intercambio de ideas sobre cómo encarar la Secretaría nacional en la gestión de Alberto Fernández. Una propuesta de Hensel fue la intención de crear una agencia, que por ahora no tiene nombre, para poner rápidamente en marcha nuevos proyectos mineros. "Buscar la forma de viabilizarlos en un esfuerzo conjunto público-privado, de manera tal que se pueda pasar de la manera más rápida a la etapa de construcción", graficó una fuente. En ese sentido también el sanjuanino quiere reactivar la Subsecretaría de Sustentabilidad Minera, que ocupó Juan Biset hasta la llegada de Carolina Sánchez al cargo de la hasta ayer Secretaría de Política Minera.

Para Hensel fue el primer encuentro con Kulfas, una suerte de superministro que tendrá bajo su órbita el manejo de áreas que tienen que ver con energía, comercio exterior e industria y con la misión particular de reactivar la producción. Es que cuando el ministro nacional estuvo en San Juan en septiembre para un coloquio organizado por la Unión Industrial, no pudo asistir. Pero ahora aprovechó la reunión e incluso elogió al equipo que acompañará al flamante ministro.

Hensel también se reunió con Carolina Sánchez, de la exsecretaría de Política Minera.

La otra cuestión que estuvo presente en el encuentro es el propósito de Hensel de sumar integrantes de su equipo en el Ministerio de Minería de San Juan a la gestión nacional. Todavía no hay nombres pero en el entorno del sarmientino dijeron que el funcionario quiere rodearse de profesionales con experiencia en el tema minero y que lo vinieron acompañando hasta ahora.

El otro propósito es llevar el modelo sanjuanino, de trabajo con las comunidades, en el que se priorizó el equilibrio entre la producción, el cuidado del medio ambiente y la seguridad pública.

"Una minería analizada desde la sustentabilidad institucional, ambiental, económica y social", dijo a modo de ejemplo una fuente del Gobierno provincial.

Luego de varios días con especulaciones sobre el posible nombramiento del sanjuanino, finalmente el sábado se hizo pública la designación de Hensel en la cartera de Minería nacional, en lo que se leyó como el resultado del estrecho vínculo generado entre el gobernador Sergio Uñac con Alberto Fernández, quien precisamente hoy asumirá como nuevo presidente de los argentinos. Y también como la intención de llevar a la Nación el modelo exitoso desarrollado en la provincia en el ámbito minero a lo largo de los últimos años, que trascendió incluso en la Nación.

En ese sentido una de las cuestiones que Hensel quieren aplicar en la Nación es la necesidad de ayudar al sector privado a poner en marcha rápidamente nuevos proyectos teniendo en cuenta las características particulares de la producción de oro y plata, que no son las mismas que las del cobre y ni qué hablar de la minería no metalífera. Además en el entorno del sanjuanino dijeron que será muy importante considerar si, por ejemplo, en las cercanías de un emprendimiento hay infraestructura, por ejemplo de caminos y de electricidad, o la proximidad con poblaciones, que son todos factores que inciden a la hora de analizar los costos para avanzar o no con un proyecto.