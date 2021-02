En la primera reunión organizada para volver a implementar el horario corrido en el comercio sanjuanino, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) y la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) estuvieron de acuerdo en aplicar el cambio de atención al público a partir de mayo próximo. Sería sólo en los departamentos del Gran San Juan, y hasta octubre. El gremio propone definir una franja horaria de 9 a 17, o de 10 a 18. Pero como no es la única entidad que reúne a los dueños de los negocios, la ronda de reuniones continuará, porque se quiere lograr un amplio consenso para que la decisión final que se tome tenga éxito.

En ese sentido la CCSJ dijo que las partes coincidieron en ir tras una mesa de diálogo, a la que sumen a los diferentes intendentes del gran San Juan y los bancos, para definir la implementación dentro de dos meses. En el comercio mendocino se hizo de ese modo, y desde el lunes próximo los negocios aplicarán un horario de invierno, sin desdoblar el horario (ver recuadro). "Han comenzado las conversaciones a nivel oficial con distintas cámaras, y tras el encuentro con la Cámara de Comercio de San Juan, pensamos que esto del horario corrido lo podemos llevar a cabo a partir de abril o de mayo como fecha máxima", dijo la titular del SEC, Mirna Moral. Agregó que la tarea es sumar "algunos" otros consensos "para que quede establecido de una forma general" y añadió que aunque falta definir la fecha, el próximo encuentro será con Dario Minnozzi, del Centro Comercial de San Juan, que integra la Federación Económica. Hermes Rodríguez, presidente de la CCSJ, ratificó la posibilidad y dijo que "no ve imposible" resignar la siesta a partir de mayo, como asimismo fijar una calendario permanente, con un horario de invierno y otro de verano. El empresario comentó que concurrió a la reunión con Gaston Villordo, que dirige uno de los dos centros comerciales que hay en Rawson, y que "todos llegamos a la conclusión que en mayo comenzaríamos, y ver si tenemos un horario en invierno y otro de verano". Hace unas semanas, la cámara que dirige Rodríguez era reacia a este cambio de horario, pero ahora dijo que sí se puede analizar el horario corrido, teniendo en cuenta que hay preocupación por la llegada de una eventual segunda ola de Covid a la provincia. "Estamos muy preocupados porque si eso ocurre, no sabemos si causará que vuelva a estar el comercio cerrado otra vez", indicó. También destacó que el Gobierno ha autorizado en esta pandemia una franja horaria de 8 a 22. Justamente hace 10 días el Gobierno anticipó a este diario que no modificará esa franja y que los empresarios tienen la libertad de elegir qué horario de atención les conviene. La secretaria general del SEC es de la idea de establecer un diferenciación de horarios dos veces al año, y que 6 meses se atienda desdoblado y los restantes 6 meses, de corrido. Esto último para los meses más fríos. Este año ya no será posible porque es sabido que en octubre y noviembre ya hace mucho calor como para atender también a la siesta. Pero Moral busca que este año se decida esa metodología para que el año próximo ya se sepa de antemano que hasta febrero se atienda desdoblado y a partir de marzo, de corrido.

En Mendoza

La Cámara Empresaria de Comercio de Mendoza (CECITyS) decidió aplicar el horario corrido a partir del 1 de marzo, tras los resultados obtenidos en una encuesta donde el 82% de los empresarios eligió esa modalidad. Abrirán de 10 a 19 los negocios, y de 9 a 17,30 los comercios de servicios y administrativos, buscando lograr horarios escalonados.