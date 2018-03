Un contador es el profesional que asesora a empresas o a un particular en materia impositiva, contable, laboral o en cuestiones de administración. Y por estos días, el organismo que los nuclea, el Consejo Profesional de Ciencias Económica de San Juan, dio a conocer que ha establecido los honorarios mínimos sugeridos, que rige para todos sus matriculados. Se trata de un incremento de un 25% en promedio, una cifra similar al índice de precios que maneja el Indec, que en el último año fue del 24,8%.



Desde el organismo, que preside Osvaldo Rebollo, dieron a conocer que se trata de montos "sugeridos" y que no son de cumplimiento obligatorio. Son números a tener en cuenta a la hora de contratar los servicios de un profesional.



Los valores vigentes están determinados hasta el 30 de junio porque para el segundo semestre del año en el Consejo quieren elaborar una nueva estructura con valores más acorde con la actualidad.



Para confeccionar el porcentaje de incremento, que se actualiza todos los años, el Consejo tuvo en cuenta un índice que parte de considerar la evolución del convenio de empleados de comercio del último año y el índice de precios al consumidor que mide el Indec. En el caso de los trabajadores mercantiles, el gremio que los nuclea a nivel nacional, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), acaba de firmar con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un acuerdo salarial para 2018 del 15%, que implica una suba del 10% en abril y del 5% en agosto para un millón de trabajadores mercantiles del país. El otro índice que se tiene en cuenta es el del Indec que, como ya se apuntó, fue del 24,8% en el 2017.



El año pasado, los importes que perciben los contadores por su tarea habían crecido un 30% en promedio.



Cada hora de trabajo, según la complejidad de la tarea a realizar, como puede ser desde una consulta breve a operaciones complicadas, oscila entre los 550 a los 820 pesos, por ejemplo para asesorar a una empresa en materia de contabilidad o confección de balances. O pueden trepar a los 1.100 pesos cuando se trata de labores de consultoría para evaluación de proyectos o formulación de planes de negocios.



Los honorarios mínimos sugeridos (ver infografía) no se aplican automáticamente, pero les sirven como guía a algunos profesionales para presupuestar su trabajo. Los contadores deciden sus propios incrementos. Sin embargo, la palabra del Consejo puede pesar más en los grandes estudios frente a sus clientes empresarios que en los pequeños que atienden pymes o profesionales autónomos.



Los honorarios son también para los administradores de empresas y economistas.

En San Juan hay unos 2.100 contadores inscriptos en el Consejo Profesional, que es el que maneja la matrícula de la actividad, es decir que para ejercer la actividad en la provincia hay que inscribirse en la institución. El organismo es el encargado también de la capacitación y de la permanente actualización de los profesionales.



Para el caso de un contador público, un licenciado en Administración o Economía o también en Comercialización que presta sus servicios para una sola empresa, el honorario sugerido por hasta 6 horas de trabajo diarias es de 27.000 pesos mensuales.



Los servicios por constitución de sociedades, como pueden ser cooperativas o sociedades anónimas, pueden partir desde 24.600 pesos y llegar a los 42.200 pesos por una regularización o fusión empresaria.

La paga en Buenos Aires

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires aprobó días atrás un incremento del 35% en los "honorarios mínimos sugeridos" para todos los profesionales matriculados en su ámbito.



A diferencia de lo que ocurre hasta ahora en San Juan, donde hay valores sugeridos para cada tarea, como puede ser una consulta, asesoramiento, confección de balances o una declaración de impuestos en el caso de un particular, en CABA se manejan con módulos.



A partir de los nuevos importes sugeridos, el módulo, unidad de medida de los contadores, pasará a valer $175. Cada hora de trabajo, según la complejidad de la tarea a realizar (desde una consulta breve a operaciones complicadas) va desde 2,5 ($437) a 7 módulos ($1.225).



Por ejemplo, la declaración anual de Bienes Personales tiene un valor de 10 a 35 módulos, de acuerdo con la complejidad de la información a presentar. Es decir entre $1.750 y $6.125. La presentación de Ganancias de personas físicas, por su parte, está tasada entre 15 y 40 módulos ($2.625 y $7.000).



Como ocurre en San Juan, se trata de valores que el Consejo sugiere a sus matriculados que perciban, pero de ningún modo son de cumplimiento obligatorio.