Daniel Van Lier, presidente de Caleras San Juan, al hacer el anuncio junto a Raúl Cavanay y el gobernador Uñac. Lo mira atenta la gerenta del Banco San Juan, Silvina Bellantig.

Pese a la crisis, la industria calera de la provincia sigue apostando a la expansión. El año pasado Caleras San Juan, una compañía nacional que opera en La Cienaguita, Sarmiento, inauguró un súper horno para producir cal con la última tecnología con el cual terminó de reemplazar la vieja maquinaria. Ayer su presidente de ascendencia belga Daniel Van Lierde anunció junto al gobernador Sergio Uñac otra millonaria inversión por 11 millones de dólares -poco más de $494 millones al cambio de ayer- para levantar el segundo de cuatro megahornos proyectados hasta el año 2023.



Las tareas de construcción ya están en marcha, y por eso han tomado 200 nuevos empleados, que continuarán con su puesto de trabajo en metalurgia, electricidad y metalmecánica hasta el segundo trimestre del año próximo cuando se calcula terminar la obra.



Una vez en funciones, el horno deberá ser operado por 12 a 20 obreros. De continuar el proyecto original de inversión puede que los 200 nuevos empleos continúen con los otros dos hornos restantes, pero los inversores prefieren no aventurarse en esa afirmación aún, aunque esa es la idea.



La diferencia con el horno anterior es que este permitirá ampliar un 40% la producción de cales que actualmente llega a las 250 millones de toneladas por año; lo que habilita a la firma no sólo continuar con la provisión al mercado interno y externo, sino además posicionarse como un gran jugador en el exterior. Es cierto que ya exportan parte de su producción a los países de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Perú, pero el ambicioso proyecto aspira a ocupar una posición estratégica mayor. "Ya somos exportadores, pero estos hornos nos van a permitir trabajar a una gran escala, y con mucha generación de divisas" aseguró Van Lierde. Este horno de tecnología Mertz se construirá al lado del primero inaugurado en septiembre de 2018, y como aquel, producirá 300 toneladas por día. Además, por su diseño le permitirá ahorrar entre un 25 y un 30% de combustible.



Para el Gobierno también hay mucho que celebrar. El anuncio de Caleras San Juan se hizo acto seguido al de entrega de bonos fiscales, un incentivo local a 96 empresas que han prometido invertir más de $5.000 millones y generar 1.500 puestos laborales, tal como adelantó en su edición de ayer DIARIO DE CUYO. Justamente esta calera sarmientina es una de las que recibió esta ayuda fiscal, un bono que le permitirá deducir de impuestos provinciales una porción de la inversión a realizar, gracias a que va a generar nuevas fuentes de trabajo.



"Como sanjuaninos nos sentimos orgullosos de seguir apostando por la gente, por San Juan y el país" dijo Raúl Cabanay, la cara visible de la compañía en la provincia. En su discurso el directivo no olvidó agradecer al Gobierno, a Banco San Juan que lo ayudó con un crédito subsidiado para el primer horno y a la banca alemana que le financia en esta oportunidad la millonaria inversión. Cabanay contó que el banco alemán LBBW le concedió un crédito de 4.800.000 euros, a un plazo de devolución de 10 años con dos de gracia, y con una tasa de interés del 1,85% anual.

Última tecnología



El nuevo horno es de tecnología suiza y ofrece la mejor calcinación del mundo. El proceso casi automático que sustenta la calcinación de la cal brinda una gran confiabilidad en materia de operatividad. A su vez, puede ser abastecido por gas, petco (combustible alternativo) o un mix entre ambos si es necesario.

Más producción

40 por ciento es la ampliación de producción que permitirá el nuevo horno Maerz de cal en Caleras San Juan, en Sarmiento. Actualmente la compañía produce 250.000 tn anual.