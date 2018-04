Unas 9.000 personas disfrutaron el domingo 24 de abril del año pasado la celebración del Día Mundial del Malbec con la participación de 26 bodegas.

La actuación de la Camerata San Juan, como broche de oro de otros artistas locales, la instalación de los "food trucks" para la degustación gastronómica y el clásico sector de productos gourmet acompañaran el próximo 20 de abril en la tarde-noche a las bodegas sanjuaninas en una nueva celebración del Día Mundial del Malbec. El Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano; anticipó que esta vez la fiesta será en el frente de la plaza del Bicentenario, sobre el sector que da a la calle Ignacio de la Roza y enmarcado por la fuente y el teatro de fondo; donde se instalarán los stands de las bodegas para que el público las pueda recorrer con agilidad y degustar sus creaciones. De esta forma se busca que no ocurra lo del año pasado, que se hizo en el andén de la estación y se vio desbordado por las miles de personas que acudieron. Sobre el costado oeste se instalará el escenario donde los artistas locales podrán sumarse al agasajo del varietal que se ha convertido en emblema de Argentina. El día del Malbec se celebra el 17 de abril conmemorando la fecha de 1853 en que entró el proyecto a la Legislatura de Mendoza de crear una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura, bajo el impulso del presidente sanjuanino Domingo Sarmiento. Por octavo año consecutivo Wines of Argentina, institución encargada de la promoción de la marca "Vino Argentino" en el mundo, organiza la celebración simultánea en unos 30 países, bajo el lema: "Malbec Argentino: You know me and you don"t" (me conoces y no lo sabes), buscando poner el acento en la riqueza y diversidad de un varietal cuya potencialidad aún está por descubrirse. Milagro Amarfil, subdirectora de Comercio Exterior; explicó que aún no ha cerrado la convocatoria de bodegas y ya hay anotadas 20 para participar. Por eso es que si aún está dando vueltas algún interesado en participar puede sumarse escribiendo al mail: dircomexterior

La presencia del varietal en San Juan



El Malbec World Day es una iniciativa global que busca posicionar al Malbec argentino en el mundo y celebrar el éxito de la industria vitivinícola nacional. Desde su primera edición, el 17 de abril del 2011, esta celebración ha alcanzado notable repercusión gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Corporación Vitivinícola Argentina, al encontrarse enmarcada dentro del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020. Presente en la mayoría de las provincias vitivinícolas de Argentina, el Malbec registró en el año 2017, un total de 41.301 ha cultivadas, lo cual representa el 18,7% del total de vid del país, según cifras del INV. La cantidad de hectáreas en todo el país se ha incrementado un 69,4% en el período 2006-2017. En Mendoza aumentó un 72,1%, en San Juan un 22,3% y en el resto del país creció un 88,3%. El año pasado San Juan produjo 287.815 quintales del varietal. Pero la provincia de Mendoza tiene la mayor cantidad del país, alcanzando en 2017 las 35.300 hectáreas (85,5%), seguida por San Juan con 2.364 hectáreas (5,7%) y el resto de las provincias con 3.636 hectáreas (8,8%).