Luego de que el secretario General de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), Eduardo Cabello, afirmara que el 70% de las constructoras que ejecutan obras con el gobierno tienen personal no registrado, el gobernador fue contundente al respecto.

En rueda de prensa, Uñac aseguró que "cada vez que se cotiza una obra pública en San Juan, se cotiza con todos los trabajadores en blanco. Los empresarios no van a tener que hacer un esfuerzo, van a tener que cumplir con la ley".

El mandatario dijo también que, como en su momento, "cuando había desequilibrios respecto a la producción minera, aplicamos el código de minería y las leyes en su consecuencia, los empresarios van a tener que poner la totalidad de sus plantas laborales en blanco".

Ayer, el ministro Gattoni se había mostrado muy molesto por la situación. "Desde el Estado, de ninguna manera vamos a permitir o hacer caso omiso a que haya trabajo no registrado en la provincia en general, y en particular, menos cuando somos nosotros quienes contratamos a las empresas", señaló. "Cabello me manifestó que las empresas dicen que les estamos pagando con retraso. No hay ningún tipo de atraso desde el punto de vista financiero, y los precios que se pagan en la obra pública son suficientes como para que las empresas cumplan con todas las exigencias legales que corresponden. Nosotros de ninguna manera vamos a avalar que no cumplan", agregó.