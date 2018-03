Sergio Uñac asistió a la feria mundial minera, en Toronto, Canadá, para comunicar y exponer los principales avances e innovaciones en la materia. Durante su exposición, el gobernador arrojó datos que posicionan a San Juan como uno de los destinos mineros que más ha crecido en América, de acuerdo al ranking Fraser, que establece que la provincia escaló 33 posiciones en dos años, convirtiéndose en el destino más atractivo en Argentina y el tercero en Latinoamérica, después de Perú y Chile.

El informe Fraser 2017, considerado el más serio a nivel mundial en materia minera, sorprendió gratamente a la provincia de San Juan al ubicarla en el tercer lugar como destino latinoamericano con las mejores condiciones políticas y geológicas para desarrollar inversiones mineras. Además, en Argentina por primera vez trepó al puesto 1, desplazando a Salta.

En la tabla general pasó a ocupar el puesto 42 entre 91 jurisdicciones mundiales, subiendo 16 peldaños respecto al puesto 58 que tenía en 2016; y 33 casilleros si se considera que hace dos años estaba en el número 75. La encuesta anual del Instituto Fraser se realiza entre los CEOs de compañías mineras y de exploración del mundo, e intenta evaluar cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública, tales como los impuestos y la incertidumbre regulatoria, afectan las inversiones.

Participaron también del encuentro Daniel Meilán, secretario de Minería de la Nación; Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca; Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; Marcelo Álvarez; subsecretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza, Emilio Guiñazú; secretario general de CAEM y Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico Minero Nacional (SEGEMAR) entre otros.

En su discurso, Uñac hizo hincapié en varias medidas que impulsaron el crecimiento del sector minero, tanto nacional como provincial. Entre las medidas del gobierno nacional se destaca la eliminación de las retenciones a la minería, la quita de las limitaciones a las importaciones, las transferencias de dividendos y el recuperó del acceso a los mercados de capitales. En materia provincial las políticas gubernamentales complementan y refuerzan estas medidas, entre ellas cabe mencionar tres leyes recientemente sancionadas que promueven incentivos fiscales y provinciales: incentivos fiscales para las etapas iniciales, incentivos fiscales en la etapa de exploración, y la creación de un fondo público para el desarrollo de comunidades.

Otros temas que fueron bien mirados en Toronto fueron la infraestructura desarrollada para la minería, como la red eléctrica, los nuevos proyectos en energías renovables y la red de caminos en torno al Túnel de Agua Negra, lo que permitirá a las mineras sacar en el futuro el producto por el Puerto de Coquimbo.

Destacó además el gobernador Uñac que San Juan tiene cerca de la mitad del potencial minero del país. Las potenciales inversiones en la provincia ascenderían aproximadamente a 16.000.000.000 de dólares.

La alocución del primer representante sanjuanino en Toronto dejó en claro las claves del desarrollo de la provincia. “San Juan es una provincia con gran potencial para el desarrollo minero. Cuenta con recursos minerales, estabilidad jurídica, desarrollo de infraestructura, amplia competencia de proveedores de bienes y servicios, profesionales de reconocida trayectoria, personal especializado y una política de Estado que ha generado una licencia social que contribuye al desarrollo de nuevos emprendimientos; es por esto que tenemos la aspiración de convertirnos en una jurisdicción minera líder a nivel mundial”, dijo el gobernador en su exposición.

La comitiva sanjuanina estuvo encabezada por el gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel y la subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, Laura Rópolo.

“Hemos definido una estrategia clara, apoyada en cuatro pilares fundamentales: el desarrollo minero, humano y regional; el cuidado y control ambiental; la transparencia y comunicación y el fortalecimiento y modernización institucional. En los últimos años se han dado pasos importantes para aumentar el atractivo de la provincia para las inversiones mineras. A nivel de competitividad, se regularizó la situación macroeconómica del país, y en San Juan hemos trabajado en leyes específicas para promover el desarrollo minero, como los importantes beneficios fiscales y mecanismos de participación estatal en la inversión de riesgo en etapas exploratorias asumiendo un rol proactivo acompañando los proyectos en fases tempranas de desarrollo”, añadió.

En el mismo sentido, expresó que "nuestras acciones ya han visto sus primeros frutos. En 2017 hemos recibido la primera inversión de proporciones en minería por parte de una empresa china por 1.000 millones de dólares, lo cual también demuestra el progreso de los últimos dos años. San Juan se respalda, con una actividad minera industrial sólida y como motor de desarrollo provincial, posicionando a San Juan como una de las provincias con mayor crecimiento del país".

A continuación, manifestó que "este escenario no se construye en un día, ni es posible sin una decisión clara sostenida en el tiempo desde el liderazgo político que ha permitido convertir a San Juan en pionera del desarrollo de la nueva minería argentina y la mantiene hoy en el polo de atracción natural de la inversión internacional presente y futura. Tales proyectos, sumados a la ya tradicional red de prestadores de servicios y proveedores de bienes a la minería industrial de la provincia, han generado en San Juan una amplia, variada, completa y eficiente base de abastecimiento para todo tipo de emprendimientos productivos mineros. San Juan es la provincia con la mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina, concentrando el 50% del potencial de inversión de todo el país, incluyendo minerales metalíferos, no metalíferos y sus rocas de aplicación: oro, plata y cobre en yacimientos en plena explotación; una cartera concreta de proyectos de exploración metalíferos en estado avanzado; primeros productores y exportadores de calizas de alta calidad y minerales industriales claves como las bentonitas; mármoles travertinos de primera calidad y cuarzos distinguidos en el mercado interno. Nuestros recursos minerales se expanden por toda la provincia, destacándose en particular los de oro, plata y cobre. Existen seis proyectos de cobre y oro en etapas de prefactibilidad que podrían representar 8 mil millones de dólares de producción anual".

Uñac también sostuvo que "hemos impulsado tres iniciativas legislativas que hoy son leyes en nuestra provincia, que apuntan a incrementar la atracción de las inversiones en el sector minero: la creación del Régimen de Promoción y Fomento de la Actividad Minera; la creación del Fondo Provincial de Emprendedores Mineros y la generación del Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades. Consciente de las necesidades básicas de la industria minera, la Provincia de San Juan ha invertido y continúa haciéndolo en materia energética, construcción de redes para uso industrial; construcción de nuevos parques industriales; modernización de la estación aeroportuaria, Corredor Bioceánico Central con su Túnel de Agua Negra que a través de nuestro territorio unirá Porto Alegre en Brasil con el puerto de Coquimbo en Chile”.

Por último, dijo que "San Juan es una de las jurisdicciones más atractiva para la inversión minera porque concentra aproximadamente el 50% del potencial de inversión de Argentina; es el primer destino de inversiones mineras de la Argentina y tercero en la región; sostiene una política de Estado clara y efectiva a favor del desarrollo minero; cuenta con empresas mineras operando de manera ambientalmente sustentable y exitosa; dispone de infraestructura para el desarrollo de nuevos proyectos; ofrece una probada y amplia gama de profesionales y operarios especializados; interactúa con el sector privado, los trabajadores y las comunidades para co-construir el desarrollo minero. Somos, sin duda, el mejor destino para la inversión internacional. Los estamos esperando”.