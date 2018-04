Oportunidad única: el encuentro del gobernador Uñac ayer con los presidentes Mauricio Macri y Sebastian Piñera sirvió para despejar dudas sobre la construcción del túnel de Agua Negra.

El de ayer fue uno de los mejores almuerzos en los últimos tiempos para el gobernador Sergio Uñac. En un breve pero sustancioso encuentro de 15 minutos en Casa Rosada, logró la ratificación de la continuidad de la construcción del túnel de Agua Negra de parte de los presidentes de Argentina y Chile, Mauricio Macri y Sebastián Piñera, alejando las dudas que habían sobrevolado en las últimas semanas y que habían producido gran inquietud a ambos lados de la cordillera.



Pero al mismo tiempo, el gesto de Macri al invitarlo a Uñac a acercarse a la mesa principal unos instantes marca un acercamiento entre ambos. Una tregua que trae un natural alivio en la política de provincias chicas como San Juan, luego de los chispazos entre ambas administraciones a partir de que los diputados uñaquistas votaron en contra de la reforma previsional impulsada por la Nación a fines del 2017. Con estos dos logros valió la pena que Uñac, apenas concretó la audiencia con el Papa Francisco el miércoles; corriera al aeropuerto a tomar un avión urgente de Roma a Buenos Aires, para asistir ayer al almuerzo con Piñera en su primera visita oficial a la Argentina luego de su asunción presidencial.



No solo que llegó al estratégico convite sino que además, en un momento del almuerzo, Uñac fue invitado por gente de Protocolo presidencial a acercarse a la mesa de Macri y Piñera. Fue una señal presidencial, ya que después de todo, si Macri guardara algún resentimiento, no lo habría invitado a acercarse. Sin perder tiempo, y según el relato del propio Uñac; aprovechó el instante para entregarles a ambos una carpeta con una propuesta del Gobierno provincial que plantea que esta jurisdicción está dispuesta a hacerse cargo de una parte de los sobrecostos de la construcción del emblemático proyecto de 1.500 millones de dólares, para que ninguna de las administraciones nacionales deba hacerse cargo de esa diferencia.



Fue la idea que pergeñó el gobernador para sortear los rumores -con gran dosis de veracidad, según fuentes oficiales-; que circularon acerca de que el macrismo no está convencido en la forma de enfrentar el financiamiento de gastos adicionales y sobrecostos que van del 12 al 25% del valor original de la obra (ver aparte). Al acercar esta oferta Uñac busca evitar que la Nación avance en una inesperada revisión de la obra que lógicamente frenaría por varios años mas, la marcha de la licitación en curso. "Sé que hay algunas dudas respecto a los sobrecostos y para eso les dejo esta carpeta en donde planteo que la provincia está dispuesta a hacerse cargo de una parte de ellos" contó ayer Uñac que les dijo. "Vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar esta obra clave para nuestra integración", expresó el gobernador. En ese momento, agregó que tanto Macri como Piñera le ratificaron el apoyo para que la obra se realice, y luego de relatar una breve historia de los últimos pasos que se están dando con el túnel, el sorprendido fue Uñac. "Usted sabe de dónde soy yo", cuenta que lo inquirió Piñera. "Nosotros somos de La Serena. La casa que está frente a la comuna es de la familia Piñera y yo no haría nada que perjudique el progreso de La Serena y esto, (por el túnel de Agua Negra), la beneficia", le dijo el presidente chileno. Al alivio que produjo tal declaración le siguió el júbilo al escuchar a Macri, que se mostró muy predispuesto a darle continuidad a la construcción: ""El Presidente expresó su total apoyo al proyecto, al igual que Piñera", contó mas tarde Uñac.



Incluso en ese momento intimista, hubo un instante donde todos los que estaban en la mesa -entre ellos las esposas de ambos presidentes- dialogaron de la importancia de la obra del túnel.



El proyecto Túnel de Agua Negra consiste en la construcción de dos túneles dobles independientes (de dos carriles cada uno) de 13,9 km de longitud, que comunicará Chile y Argentina, a través de la Región de Coquimbo y de la provincia de San Juan. Es estratégico porque formará parte del Corredor Bioceánico Central para unir el océano Pacífico con el Atlántico (Porto Alegre, Brasil).





La propuesta local para los sobrecostos



El acuerdo suscrito entre las expresidentas Bachelet y Cristina Fernández en 2009, ratificado por los congresos de Chile y Argentina en 2015, establece que todo el proyecto del túnel se financiará con un préstamo del BID, que será cancelado por los países de acuerdo con lo que corresponda realizar en su territorio. En el caso de Agua Negra, el 67% del túnel está en territorio argentino y el 33% en Chile.



Tras varias negociaciones se acordó que Argentina desembolsará 60% del crédito y Chile el resto. Esa misma distribución porcentual también se estableció para lo que se denomina sobrecostos, los gastos sobre imprevistos que puedan surgir durante la construcción de la obra, que se estima que van entre el 12 y 25% del valor original del proyecto. Pero el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, ya manifestó que no le agrada este arreglo, sino que preferiría que se costee 50 y 50% por cada país. Fuentes oficiales informaron que la propuesta ofrecida por Uñac a las administraciones centrales de ambos países es que se mantenga tal cual está la propuesta de 60/40 para evitar retrasos, y que la provincia se hace cargo de la diferencia del 10% que está en disputa. Teniendo en cuenta que el túnel cuesta 1.500 millones de dólares, el sobrecosto de máxima (el 25%) serían unos 375 millones de dólares, que deben ser cancelados en la proporción establecida por ambos países. El ofrecimiento sanjuanino es aportar entonces unos 37,5 millones de dólares -es decir, unos 782 millones de pesos al valor del dólar de ayer- en el caso de que surgieran sobrecostos.