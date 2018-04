El presidente de Chile, Sebastián Piñera, arribó ayer al país junto a su esposa Cecilia Morel y el canciller Roberto Ampuero y luego fue recibido por Macri. Anoche ambos mandatarios compartieron una cena en la residencia de Olivos.

El gobernador Sergio Uñac regresa hoy al país para ocuparse de un tema estratégico para la conectividad vial de San Juan: la obra del túnel de Agua Negra. Por eso participará hoy en la Casa Rosada en un almuerzo con el presidente Mauricio Macri y su par chileno, Sebastián Piñera, que llegó anoche en su primera visita oficial a Argentina de su segunda administración. El encuentro del gobernador genera gran expectativa porque se producirá tras la incertidumbre que causaron en los últimos días las versiones emitidas en medios chilenos de que ambos presidentes habían decidido ponerle un freno al proyecto binacional. Los rumores daban cuenta de eventuales cambios que intentaría introducir el macrismo en la forma de enfrentar el financiamiento de costos por imprevistos en la construcción de la megaobra, algo que naturalmente frenaría la marcha de la licitación en curso. "Confiamos en la palabra de ambos presidentes", dijo ayer Uñac, antes de emprender el regreso desde Roma donde tuvo un encuentro con el papa Francisco (ver página 4).

En una entrevista publicada el martes en un medio chileno el presidente Macri ponderó el paso internacional que unirá San Juan con la Cuarta Región y habló de la necesidad de avanzar en otros pasos binacionales. También el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el martes salió a poner paños fríos y dijo que "no hay obra paralizada" porque aún está en etapa de proyecto. Y que no hay sobrecostos porque aún no esta cerrada la licitación. O sea, aclaró el tema; pero no lo suficiente como para despejar toda duda. En esa reunión de la Comisión de Infraestructura del Senado, el ministro dijo que el gobierno de Cambiemos está "respetando" lo que estableció la gestión anterior aunque dejó en claro que no están de acuerdo en la forma que negoció el kirchnerismo. Y ahí está el nudo de la polémica desatada el sábado 14 de abril en un medio chileno que informó que Piñera y Macri, en una reunión previa a la asunción de mando, coincidieron en que "las cifras de gasto no satisfacían a ninguna de las partes"; y que Argentina pretendería modificar el sistema de financiamiento de los sobrecostos del proyecto del túnel. Es que en lugar de que cada país costee la mitad de la obra por igual, como le gustaría al macrismo, se estableció inicialmente que Chile sólo aporte un tercio y Argentina el resto porque la mayor parte de la obra está del lado sanjuanino. Con posterioridad la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) mejoró ese punto y se acordó que nuestro país desembolsaría el 60% del crédito que otorga el BID para la obra y Chile el resto.

Esa misma distribución porcentual también se estableció para lo que se denomina sobrecostos, es decir, gastos sobre imprevistos que puedan surgir en una obra de tanta complejidad, como es la perforación de la cordillera. Dietrich señaló ante la consulta de senadores el martes que en un túnel que conecte a ambos países "cada uno tiene que pagar la mitad" porque el beneficio ""es igual para ambos". Los medios chilenos continuaron con el tema y se supo que el pasado 17 de abril los diputados de la región de Coquimbo pidieron explicaciones de la posición del nuevo gobierno en una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores. También se informó que el ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, señaló que el túnel era un proyecto importante para el gobierno de Piñera y seguiría adelante; pero habría reconocido que el presidente Macri ha estado planteando a Chile su preocupación por los sobrecostos que podría tener el proyecto y el deseo de modificar el sistema de financiamiento de la obra.



Se cree que hoy el gobernador Uñac traerá un plan para ofrecerle a ambos presidentes en el encuentro.



Agenda de Piñera



El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a las 11,30 en la Casa Rosada a su par de Chile, Sebastián Piñera, con el propósito de profundizar la cooperación política y la relación comercial entre ambas naciones, según se informó. En la reunión tienen previsto tratar diversos temas de la relación bilateral para lograr una mayor integración y avanzar en un acuerdo entre la Alianza del Pacífico -que integran Chile, Colombia, Perú y México- y el Mercosur. También estará en la agenda la marcha de los proyectos de obras conjuntas para los 26 pasos fronterizos con el objetivo de "potenciar el intercambio internacional y la planificación de nuevos servicios aéreos"; entre ellas los proyectos de conectividad en las fronteras y el túnel de Agua Negra como interconexión binacional.



Tras ser recibido por la Fanfarria Alto Perú y el Escuadrón Ayacucho del Regimiento de Granaderos, Piñera se trasladará al Salón Blanco donde se realizará el saludo oficial del presidente Macri y, a continuación, ambos mandatarios mantendrán una reunión privada en el despacho presidencial. De allí surgirá una declaración conjunta. Luego, el jefe de Estado agasajará al presidente chileno y su comitiva con un almuerzo en el Museo de la Casa de Gobierno, del que además participarán el gobernador Uñac, representantes del comercio, la industria y la producción de ambos países.



Por último, está previsto que ambos mandatarios participen de la cena anual de la Fundación Libertad, en su 30 aniversario, junto a su titular, el escritor Mario Vargas Llosa. Tras la cena, Piñera y su comitiva viajarán por vía aérea rumbo a Brasil.