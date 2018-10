Moreno, al centro en la foto, estuvo en mayo del 2016 en San Juan y recorrió la zona de la obra del futuro túnel de Agua Negra.

El gobernador Sergio Uñac tiene previsto reunirse hoy a las 15, hora argentina, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, en Washington, en los Estados Unidos, para comunicarle la voluntad del Gobierno sanjuanino de aportar, de hacer falta, una fracción del porcentaje de costos adicionales que eventualmente puede tener la megaobra del túnel de Agua Negra, valuada en 1.500 millones de dólares, según dijeron ayer fuentes oficiales. Es un paso clave porque hace falta el acuerdo de Chile, que ya está, y del Gobierno argentino, que ya fue negociado, y si el BID da su conformidad, se podrá avanzar en la licitación de los trabajos.



El costo total de las tareas las financiará el BID, pero está la posibilidad de que pueden existir costos adicionales, que rondarían entre el 12 al 25%, es decir entre 180 a 375 millones de dólares. El 10% de cualquiera de las dos cifras es lo que está dispuesto a financiar el Gobierno sanjuanino. Es porque el acuerdo inicial era que Argentina debía hacerse cargo del 60% de los gastos adicionales de la obra, mientras que Chile aportaría el 40% restante. Esa división surgió en base a la cantidad de trabajos a realizar a ambos lados de la cordillera. Pero la administración macrista entendió que el reparto por esos excedentes debía ser por partes iguales. Frente a ese escenario y para evitar una demora, el Ejecutivo local ofreció hacerse cargo del 10% de los eventuales sobrecostos para que de esa manera se cumpla la distribución del 50% entre ambos países. El objetivo fue despejar cualquier duda sobre la continuidad de la megaobra.



Como el proceso licitatorio está en marcha y sólo falta terminar los pliegos para comunicarles a las empresas que han quedado precalificadas y que presenten sus propuestas económicas y técnicas, en el Gobierno sanjuanino no quieren que haya ningún obstáculo que vaya a demorar el proceso. Como se trata de una obra binacional, ya está el acuerdo de Chile y la semana pasada Uñac estuvo reunido con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Ahora viene la reunión con Moreno, un funcionario que ya estuvo en San Juan. En mayo de 2016, el jefe del BID visitó la provincia y en su agenda incluyó una recorrida por el lugar donde se construirá el túnel y conoció las obras de los diques Punta Negra y Caracoles, y también del Tambolar, cuyos trabajos ya se habían iniciado.



El mandatario sanjuanino viajó ayer acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y no se descarta que en el encuentro los funcionarios sanjuaninos puedan plantear la posibilidad de financiamiento para otras obras, aunque no trascendieron para cuáles, según las fuentes consultadas.