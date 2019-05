El gobernador Uñac con los ministros Gatoni, de Hacienda, y Díaz Cano, de Producción, junto a otros funcionarios del Gabinete y directivos del Banco San Juan, al momento de anunciar un paquete de 10 medidas para hacer frente a la crisis y mantener el empleo.

El gobernador Sergio Uñac volvió a diferenciarse de las políticas nacionales al anunciar ayer una batería de 10 medidas -anticipadas el domingo pasado en forma exclusiva por DIARIO DE CUYO destinadas a paliar la crisis y mantener el empleo. Las mismas estarán vigentes este mes. El mandatario provincial dijo que las iniciativas apuntan a hacer más soportable la crisis que ha desatado el Gobierno nacional, ‘’porque estamos seguros de que el camino es seguir incentivando los sectores público y privado para generar hechos que sostengan la

economía y los puestos de trabajo.



Tomamos la posta una vez más con la intención de paliar algunos indicadores de orden nacional”. No dejó de destacar que en San Juan el desempleo llega al 3% -a diferencia del 9,1% del país- y lo atribuyó a que destina más de un tercio del presupuesto a la inversión pública. Agregó que gracias a créditos subsidiados por el Estado están prontos a inaugurarse cuatro nuevos emprendimientos.



Se trata de dos estaciones de servicios, una en Capital y otra en Pocito; que generarán unos 100 puestos de trabajo, la nueva planta de faenamiento y frigorífico que el Gobierno entregará el próximo 10 de mayo a un privado que la gestionará y creará 140 empleos; y la apertura de una fábrica de generación de accesorios para camionetas que abrirá la concesionaria local de Toyota Argentina.



Por eso ayer entre las medidas, la mayor porción fue de las nuevas líneas de financiamiento blandas -que se suman a las ya existentes- que tendrán tasas del 24% anual y estarán vigentes en los próximos días, a través del Banco San Juan. Hay una por $180 millones destinada a pymes que generen empleo, otra por $ 120 millones para capital de trabajo, que además tiene una línea especial para descuento de cheques con una tasa del 28%, a través de los bancos con fondos del Fondefin. También existe otra de capital de trabajo por $150 millones para empresas grandes, a tasa variable, pero que tendrá 18 puntos subsidiados por el Estado y que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2019. Esta ultima tendrá una tasa de interés piso o mínima del 28%.



Un apartado especial tienen las pymes y emprendedores industriales no bancarizados, que contarán con créditos para bienes de capital y capital de trabajo con tasa del 19,90%, hasta 12 meses de plazo y con garantía de cheques propios o de terceros, que se operará a través de la Agencia Calidad San Juan. También hay microcréditos para emprendimientos "en marcha", destinados a artesanos, pequeños productores, emprendedores, para la compra de materia prima, maquinaria, herramientas de trabajo o contratación de servicios profesionales, entre otros. Otorgan hasta $ 70.000, a 12 meses y con tasa del 19,90% a través de la Agencia Calidad San Juan y las ADEL de los departamentos.



Para el desarrollo comercial se crea un nuevo fondo rotativo para que manejen las cámaras de comercio, de hasta $ 80.000 para ser destinado a proyectos de ampliación o compra de mercadería, a 12 meses, con 2 de gracia y garantía con cheque propio o de tercero.



Una medida de gran impacto que confirmó Uñac es que se da de baja al Coeficiente UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) para el ajuste de cuotas de casas del IPV (que iba a comenzar a aplicarse este mes). Se envía un proyecto de ley a Diputados para que se determine por el Coeficiente de Variación Salarial que publica el INDEC que será tratado en la próxima sesión. Este nuevo mecanismo estará vigente antes de fin de mes, y mientras tanto, las cuotas no serán actualizadas.



En cuanto al incentivo al consumo hay dos medidas. Por un lado, se acordó con el Banco San Juan reeditar por 120 días la línea para sus tarjetas de crédito, que otorga descuentos de entre el 15% y el 25% en comercios adheridos y seis cuotas sin interés para la compra con los plásticos. El interés es cero por estar subsidiado por el Gobierno. Por otro, con los supermercados locales se logró un acuerdo de precios que se lanzará la semana próxima sobre unos 14 productos de la canasta básica, tal como se hace desde hace dos años. Simultáneamente debuta "Descuentos Acordados", un sitio web donde los comercios adheridos diariamente publicarán importantes descuentos



Por último, la Dirección General de Rentas implementa en unos días un plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas para pagar impuestos provinciales adeudados hasta este año inclusive.

Inversión pública: "Hay 3 % de desocupación porque el Estado destina más del 30% del presupuesto provincial a la inversión pública"

Empleo: "Ponemos en valor lo trascendente, que es el mantenimiento y creación de fuentes de trabajo y en esa línea anunciamos estas medidas".

Rol del Estado: "Queremos estar presentes con un Estado generador de condiciones para que la sociedad pueda crecer y desarrollarse"

Cláusula gatillo y casas

El Gobernador resaltó también un par de iniciativas de gobierno que contribuyen a sostener la crisis actual. Mencionó que este es el cuarto año en que la provincia incorporará la cláusula gatillo para los salarios de los empleados públicos, ""con lo que mantenemos el criterio de justicia social para que el salario de los trabajadores no quede desfasado respecto de la inflación". Dijo que se hace ""un esfuerzo porque sabemos que no se puede atacar una vez más el bolsillo de los trabajadores sanjuaninos". Al momento de anunciar la nueva forma en que se calculará la cuota de casas del IPV, destacó también que hay 4.000 viviendas en construcción, con un ""altísimo" porcentaje financiado por el Tesoro provincial. ""Esta es una acción que no tiene carácter financiero o productivo, pero sí una incidencia directa en la sociedad sanjuanina", agregó Uñac.