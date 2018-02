La vuelta a clases está cerca -será el próximo 5 de marzo, según el calendario del Ministerio de Educación-, y los negocios especializados ya rebozan de artículos escolares para todos los gustos y bolsillos, algunos al mismo precio que el año pasado, incluso algunos más baratos y otros que subieron bastante como es el caso de las mochilas.



De acuerdo al relevamiento que DIARIO DE CUYO hace cada año en esta época, sobre los precios de los mismos 51 artículos se encontró que el total de esa canasta escolar está 33% más cara que el año pasado. Si los papás tuvieran que comprar esa canasta completa deberán contar en el 2018 con 3,148,50 pesos, frente a los 2.364,43 pesos que eran necesarios el año pasado (ver infografía).



El incremento registrado en este conjunto de productos supera incluso en 7 puntos a la inflación local que fue del 26% el año pasado, según la consultora privada Fundeg (24% según Indec). El presente sondeo se realiza sobre los mismo artículos desde el año 2013, cuando el salto de los precios en esas oportunidad fue del 21,8%. Luego, entre 2013-2014 trepó un 32,7%, en tanto que entre 2014 y 2015 el aumento alcanzó el 56,6%. El más significativo se dio entre el 2015 y 2016 un 64,7%. El año pasado había tenido el menor aumento en 5 años, de apenas el 11,4%.

Al igual que la temporada escolar pasada, este año lo que más se encareció son las mochilas, con incrementos de prácticamente el doble. Ese articulo que ha pasado a ser imprescindible para los niños y niñas que vuelven a clases llega a representar el 40% del costo total de la canasta colegial. Hoy para comprar una mochila con carro, de fabricación nacional (no las importadas de china que son más baratas) se precisan alrededor de $1.308 frente a los $660 que costaban en febrero de 2017. Las mochilas comunes en cambio se abarataron: la más barata el año pasado costaba 350 y ahora se consiguen a 230 pesos, es decir, 120 pesos menos. Pero la mochila tipo bolso aumentó porque el año pasado estaba a 160 y ahora la más barata está a 291 pesos, 81% más cara. Este año además hay muchos artículos cuyos precios se mantuvieron, tales como algunos cuadernos, repuestos, cartulinas, gomas o adhesivos. Otros bajaron, pero en este aspecto se dieron casos que también algunas marcas no se encontraron y fueron reemplazadas por otras más baratas. Es el caso de algunas cartucheras, tijera escolar o lápices cortos.



En los locales del rubro informaron que en general los productos de librería aumentan al ritmo inflacionario y que las disminuciones de precios tienen que ver con lo malo que fue la venta de la temporada pasada. "Ha subido muy poco este año", dijo Héctor López, desde Río Shop.

Agregó que muchos artículos no subieron o bajaron porque son stock que quedó del año pasado cuando las ventas no fueron buenas y que este año hay hasta 6 cuotas sin interés para cargar la mochila. Ruben Miadosky, de Integral, dijo que en relación con el año pasado "los aumentos siguen la inflación" y en otros productos los papás ""se van a encontrar con la sorpresa de que mantenemos los precios y en algunos casos son más baratos". Lo atribuyó al volumen de compras que puede realizar cada comercio. Jaco, desde Librería Salomon, agregó que los precios de los útiles este año son "tan competitivos como los de Chile", y que los aumentos en general no superan el 20% respecto al año pasado. Como en el resto de locales, allí también hay ofertas para aprovechar.

Calzado En el microcento sanjuanino las casas de calzado colegial aseguran que estos artículos vienen con aumentos del 20% respecto al año pasado. En algunos locales de la Peatonal se venden las zapatos de niños y niñas a partir de los 990 pesos y otros totalmente de cuero desde 1.100 pesos.

Habrá precios oficiales

La secretaria de Industria, Sandra Barceló, anticipó que entre el 18 y el 20 de febrero el gobierno sacará un listado de precios referenciales de la canasta escolar, consensuado con las principales empresas céntricas y barriales. "No será una canasta, sino artículos separados, con precios máximos que se van a poder comprar en los comercios, librerías locales y barriales. Además, si en la provincia se producen algunos artículos los vamos a estar ofreciendo en esta lista de artículos", aseguró. De los precios dijo que las marcas líderes tendrán que bajarlos porque las segundas marcas ofrecen calidad similar con una diferencia muy grande.

Cartucheras nada aburridas



La vuelta a clases todos los años trae nuevos productos y este las cartucheras sorprenden con diseños innovadores. Algunas vienen cubiertas de lentejuelas que forman una imagen u otra de acuerdo al sentido que se pase la mano.

Imprescindibles



Las mochilas han pasado a ser un articulo infaltable en la canasta escolar. Esta temporada no se ven muchas variaciones, salvo las marcas que promocionan los personajes más demandados por chicas y chicos.

Solución para zurdos



Los cuadernos para quienes usan la mano izquierda tienen gran presencia este año en las góndolas colegiales. Este modelo tiene los márgenes bien delimitados para evitar la escritura "en espejo", un fenómeno que afecta principalmente a zurdos.

Un mundo de colores



Los lápices ya no son los de antes. Y menos los de colores: ahora vienen en tonos pasteles, en colores fluor, neón o para pintar con brillos. Una oferta irresistible para los pequeños que empiezan a hacer sus primeros dibujos y para los más grandes.