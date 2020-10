El director de Hidráulica, Oscar Coria, dijo ante la persistencia de la sequía en los últimos tres años, se va a proceder a evaluar cómo está el acuífero subterráneo de los valles de Tulum y el de Ullum-Zonda para determinar como va a impactar si se hacen mas perforaciones. ""Ha habido mucha extracción de agua no sólo de las perforaciones de hidráulica, sino también de los privados", dijo; y ante esa circunstancia se necesita evaluar cómo está el acuífero ""para saber también cómo van a impactar si se hacen nuevas perforaciones". Agregó que no es bueno "sobresacarle" a una cuenca subterránea, y que como hace "mucho tiempo" que no se desarrollan estudios concretos de su estado, se procederá a ejecutarlo este año. Dijo además que por la sequía persistente el acuífero no se esta recargando y solo se le viene sacando agua en los últimos años. Junto con el monitoreo del estado del agua subterránea se encarara lo mismo en todos los canales con la idea de detectar dónde se pierde agua. El flamante funcionario ayer fue el encargado del acto de cierre de la Semana del Agua, y posterior bendición y ceremonia de ofrenda floral de las aguas, en el marco del 78º aniversario del Departamento de Hidráulica. En esa ceremonia, a la que fue el gobernador Uñac, se dio a conocer el pronóstico hídrico para la temporada de octubre 2020 a setiembre de 2021. Tal como se venía adelantando, se trata de un año "muy seco" y se calcula que el río San Juan en el próximo periodo traerá 815 hm3 de agua. Eso es un 27% menos que los 640 hm3 (656 hm3 fueron los pronosticados) que efectivamente trajo en el ciclo que concluyó. San Juan precisa alrededor de 1.000 hm3 para satisfacer necesidades de consumo humano, riego, energía y recreación, de manera que lo que falta tendrá que sacarse de los diques y mediante pozos de agua subterránea.

Al respecto, el Secretario del Agua, Juan Carlos Caparrós; recordó que hoy las reservas iniciales de las represas Ullum, Punta Negra y Caracoles están a niveles mas bajos que el ciclo pasado, luego de tres años seguidos en que se les estuvo sacando volumen por la sequía. ""En los años críticos de escasez de agua, los acuíferos bajan. Así que hay que estar atentos porque las reservas de los acuíferos son importantes, hay que cuidarlas y no hacer un mal uso", dijo Caparrós. Los últimos relevamientos realizados por el Centro Regional de Agua Subterránea en diciembre 2014 y publicados por este diario, señalan que las zonas donde mas bajó la napa en la medición interanual fueron Chimbas (-8 metros), Capital, Rivadavia y Zonda (-5 metros). El nuevo ciclo hídrico arrancó con una reserva en los diques de 265 hm3, un 46% menos que los 579 hm3 que habían hace un año. Tal como adelantó Caparrós a DIARIO DE CUYO está garantizado la actividad recreativa para el verano. El funcionario dijo que si bien actualmente la cota del dique de Ullum es mas baja que el año pasado, se la irá elevando para llegar a diciembre "con una cota que sea utilizable para fines turísticos y también por una cuestión operativa". Añadió que también se elevará la cota del dique Punta Negra, aunque obviamente, todo dependerá del agua que traiga el río en los meses de noviembre y diciembre. Al elevar la cota de Ullum también se "recargará" y elevará el acuífero subterráneo "que es de donde estamos sacando agua para alimentar parte de la planta de agua potable", explicó.

Por su parte, el Ministro de Obras, Julio Ortiz Andino; destacó que si bien el pronostico del nuevo ciclo es mejor que el pasado, "es menos de lo que esperábamos" y empeora cuando se lo suma a los años anteriores, en los que se vienen "batiendo récords históricos de sequía". Por eso recordó que en el Acuerdo San Juan se decidieron aspectos de la conservación del agua y optimización de los sistemas de riego, mediante ayudas con créditos blandos.

Estimación

815 son los hectómetros cúbicos que se pronostica que traerá el río San Juan desde este mes hasta septiembre del 2021. Para octubre se esperan 25 hm3, pero por ahora vienen 17 hm3.

Regantes

El director de Hidráulica, Coria; indicó que mantuvo una reunión con los integrantes de las Juntas de Riego y que inicialmente se ha previsto que la distribución de agua para riego y los días de corta para el próximo ciclo serán similares al anterior.