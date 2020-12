Con la llegada del calor y la habilitación de las piletas, comenzó a reactivarse la venta de un producto usual de esta época que en esta temporada en particular ha mostrado muy poco movimiento, como son los protectores solares.

El titular del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, Mauricio Barceló, indicó que la venta de estos productos cayó considerablemente a comparación de estos días del año pasado, debido a 3 factores: a) la gente privilegió comprar artículos relacionados al Covid-19 (vitaminas, barbijos, ivermectina, etc); b) además que no se habilitaron las piletas hasta la semana pasada, no hay colonias de vacaciones para los niños ni un movimiento considerable de personas que comenzaron sus vacaciones: c) el precio.

Hay promociones actualmente de hasta el 30%, un porcentaje similar al aumento que hubo respecto a la lista de precios de febrero pasado, la última etapa del verano anterior.

La recomendación en San Juan es “usar protector solar factor 30 o más, reaplicándolo cada dos horas”. En un relevamiento en farmacias y supermercados sanjuaninos, se aprecia que el precio de un envase de 200ml, con factor 30, cuesta desde 578 pesos. Si un adulto emplea la cantidad indicada (un promedio de 30ml, vestido solo con la malla), el estimativo es que podrá usarlo unas 7 veces. Una familia tipo utilizará todo el contenido de un envase para que cada uno de los 4 integrantes se aplique dos veces el producto. Como la protección con cada aplicación dura como máximo dos horas, en una jornada común en la pileta o playa, la familia habrá necesitado todo el contenido.

El abanico de precios, muy amplio, depende del factor de protección y de las variantes que se presentan en el mercado. Algunos ejemplos:

Cocoa Beach F30. Loción x 130ml……….......................................516 pesos

Midermus F50 – con vitamina E y A. Emulsión x 150 grs…....... ...580 pesos

Villeneuve F30 – efecto seco. Emulsión x 200 ml….....................600 pesos

Nivea Sun F60 – Niños. Emuslión x 200 ml…............................... 798 pesos

Rayito de Sol F70 - invisible. Spray x 195ml….....................…… ….959 pesos

Cocoa beach F30 - bronceado. Spray x 250 ml…….................…..1.144 pesos

Dermaglos F40 - resistente al agua. Emulsión x 250 ml…………..1.000 pesos

Dermaglos F80. Crema x 90 grs……………….................................1.100 pesos

Isdin F50 – bebés. Fluido x 50ml...............................................1.522 pesos

La Roche Posay F50 – niños. Emulsión x 125ml…......................1.612 pesos