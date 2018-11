Aunque el agua del río San Juan no va a sobrar este verano, está asegurada la cantidad suficiente para la práctica de deportes náuticos en el Dique de Ullum, así como también para el funcionamiento de los clubes e instituciones ubicados en su costa. Con esa buena noticia, en los últimos días se han acelerado los trabajos en el sector con la vista puesta en esta temporada. Así las cosas, el costo de las entradas subió entre un 20 a un 30% y para los que prefieran ir por el día para comer un asado o pegarse un chapuzón, las opciones irán desde los 120 a los 300 por día. Para los previsores, habrá opciones de hasta 4.500 pesos para los meses de verano para el grupo familiar integrado por dos adultos y dos menores.



Hay toda una serie de opciones para los que no tienen pileta en su casa o no son socios de algunos de los clubes o de las entidades gremiales ubicadas en las cercanías de la Capital. Y si duda que el Dique de Ullum, con sus aguas frescas rodeadas por un paisaje envidiable, constituye una excelente opción para superar el calor del verano.



Una de esas posibilidades es el Club Bosque del Dique, que para esta temporada ofrece un complejo con parrilleros, sanitarios, pileta o la opción de una zona boyada en la costa del dique, según dijo Ricardo Ortiz. Para los que quieran ir por el día la entrada costará 120 pesos, mientras que el grupo familiar de cuatro integrantes tendrá un valor de 4.500 por la temporada.

Pablo Bazze, del Complejo Del Bono Beach, contó que para la segunda quincena de noviembre quieren tener habilitadas las piletas, con una capacidad de 1 millón de litros, y que siguen con la construcción de nuevas cabañas. Esta temporada habrá otras 2, que sumarán una oferta de 26, con 140 plazas de capacidad en total. Para los que quieran ir por el día, deberán abonar unos 300 pesos, mientras que están finalizando una promoción de 2.600 por persona por toda la temporada. Entre otros beneficios, ofrecen un club de niños con actividades recreativas a cargo de profesionales para que los chicos estén bien cuidados mientras los papás disfrutan de las instalaciones. Habrá locales de comidas rápidas y parrilleros para los que prefieran comerse un asado.





La opción gratuita, es decir sin tener que abonar para ingresar, la ofrecerá el complejo Playa Hermosa, a cargo de la Municipalidad de Ullum. El intendente Leopoldo Soler sostuvo que ya comenzaron los trabajos y que el camino de ingreso está en 70% terminado. De todos modos, y con precaución, ya se puede pasar para tomar mate, por ejemplo, al costado de las aguas del dique.

Para diciembre, el municipio ofrecerá un área con locales con comidas y bebidas, con control policial y la participación de los bomberos municipales. Y estará la opción de bañarse en las aguas del dique, con el control de bañeros, que esperan que aporte el Gobierno provincial.

Otro opción es el Complejo Náutico Ullum, que depende de la UNSJ. Alfredo Daroni, secretario de Bienestar Universitario de la casa de estudios, dijo que el costo de la entrada estará en los 140 pesos, para disfrutar de toda una zona con quinchos y sus correspondientes parrilleros, más las opciones de la pileta o las aguas del dique. Afiliados al Palomar no pagan.

Palmar del Lago, del Grupo Luz y Fuerza, ofrecerá, como es tradicional, las opciones de piletas, las playas o los quinchos con parrilleros dentro de un predio totalmente parquizado, según contó Juan José Chica, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza.

Los clubes Náutico y de Vela y Remo son sólo para socios, que pueden llevar invitados.

Opciones

7 Es la cantidad de clubes e instituciones que, hasta ahora, han confirmado que tienen previsto funcionar en las costas del dique durante el verano que se acerca.

Zonas boyadas

Para quienes quieran bañarse en las aguas del Dique de Ullum, habrá zonas boyadas en los clubes, que serán supervisadas por guardavidas debidamente autorizados. Sólo se podrá ingresar al agua en determinados horarios y en las zonas que estarán perfectamente identificadas. Prometen sanciones a los infractores.