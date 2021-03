Una de las principales entidades productivas de la provincia, la Federación de Viñateros, salió a denunciar que hay bodegas que no quieren pagar los $20 por kilo de uva que pactaron cuando firmaron el acuerdo con el Ministerio de Producción para el Programa de Financiamiento Vitivinícola 2021 propuesto por el Gobierno de San Juan, que ofrece tasas subsidiadas a toda la cadena. Eduardo Garcés, presidente de la entidad, salió a advertir a sus integrantes que no entreguen la uva a los establecimientos, sin tener en sus manos antes un "contrato claro con el precio y con los plazos". Asimismo, dijo que alerta a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y hagan cumplir lo firmado. Si bien la Federación es la única que salió a denunciar el problema públicamente, en otros grupos de productores admitieron que algunos establecimientos les dicen al productor que firmaron el acuerdo para poder alcanzar el subsidio de tasas y el crédito a tasa cero al viñatero elegido, pero que en realidad, no pueden pagar más que $18 por el kilo de uva común.

Las tensiones se producen en momentos donde aún no entra a pleno la recolección de las uvas básicas, mientras el Ministerio de Producción sigue sumando bodegas que se pliegan al acuerdo (ver recuadro), por fuera de las entidades que las agrupan. Cabe recordar que las cámaras Bodegueras y Vitivinícola no avalaron institucionalmente el valor de $20 fijado por el Gobierno provincial. "Hay bodegueros que están cumpliendo con el acuerdo y otros que no están cumpliendo", dijo Garcés tras informar que durante la semana que pasó ha recibido quejas de sus asociados. El dirigente no quiso mencionar el nombre de las bodegas incumplidoras y dijo que ""sólo queremos que el Ministerio se entere de lo que esta sucediendo", alertó. ""Va el productor y le dicen que han firmado para que te den el préstamo a vos, pero nosotros pagamos 18"," denunció Garcés molesto. ""No sé en qué va a terminar esto", añadió. Por su parte, desde la Mesa Vitícola, Pablo Martín evitó entrar en la polémica, y dijo que hasta ahora sus asociados han acudido a bodegas que están financiando la cosecha y acarreo con capital propio. ""No pierdo la esperanza de que el precio mejore, o que mejoren los plazos de pago de la materia prima", indicó. En ese sentido informó que hay operaciones que convalidan el litro de vino de traslado a $35, lo que equivale a una kilo de uva a casi $20. No obstante admitió que los plazos de pago son el problema ahora, y en la entidad consideran que no podrán pagarse en los meses estipulados porque los industriales no tienen tanta plata cuando recién empiezan a vender el vino a partir de junio.

Por su parte, Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes; destacó que la mayoría de las bodega que firmaron el acuerdo lo hicieron la semana pasada, y dijo que hay que dar tiempo de que el precio de uva se consolide al alza. ""Veamos lo positivo", dijo y explicó que cuando comenzaron las reuniones los precios que se escuchaban de parte de las bodegas rondaban los 12 pesos para uvas comunes. Una vez que los viñateros unificaron el pedido en 20 pesos el kilo ""parecía algo imposible, y hoy los 18 pesos ya están consolidados y alguna bodega formadora de precios está ofreciendo 20 pesos en algunas cuotas más", señaló. Agregó que las uvas comunes blancas de blancas que el año pasado se pagaron igual que las cerezas y criollas hoy están a más de 20 pesos, y el valor de los varietales es casi tres veces más que el año pasado. Lo atribuyó a que la cosecha del país es muy baja y que van a faltar entre vino y mosto, 300 a 400 millones de litros para este ciclo, con lo cual el país se quedará sin reserva técnica. "Estimamos en la Asociación que los precios de las uvas comunes se pueden situar aun por encima de los 20 pesos más adelante", indicó. En esa entidad dijeron que la preocupación está puesta ahora en las inspecciones laborales de la cosecha por parte de organismos nacionales.

El programa oficial

Hasta el momento hay 26 bodegas que participan del Programa de Financiamiento Vitivinícola que diseñó el Gobierno provincial. A cambio podrán beneficiarse con el crédito de elaboración al 8% de interés, en el caso de recibir la uva de viñateros locales y pagarla a $20 por kilo. El programa contempla que el monto del financiamiento al que podrá acceder la bodega será de acuerdo con los kilos de uva ingresada al establecimiento y según las hectáreas totales cultivadas por cada productor. Podrá recibir hasta $1,30 por kilo de uva. En el caso de maquila, el monto de financiamiento solicitado tendrá una tasa de interés compensatorio, dependiendo su valor del porcentaje de maquila que estipule la bodega.

Los mosteros

Los elaboradores de mosto (jugo de uva) no entraron al acuerdo con el gobierno provincial. Fuentes del sector productivo informaron que las tres grandes mosteras locales pagan entre 18 y 19 pesos el kilo de uva en cuotas hasta octubre o noviembre, y se animan a 20 pesos cuando el plazo se extiende a enero de 2022. En ENAV dicen que están ofreciendo 3 opciones: $18 pesos a pagar entre junio y octubre, $19 a pagar entre junio y diciembre; y $20, para pagar entre junio y enero. En JVA les ofrecen $18,50 en plazos de mayo a octubre y $10 entre mayo y noviembre. Por último, Mostomat no ha dado precio, está recibiendo uva y se va a ajustar al mercado.