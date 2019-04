La cosecha está finalizando con una merma que ronda el 12,8% en San Juan. Son unos 85 millones de kilos menos que en el 2018.

Pese a que el sector vitivinícola recibió esta temporada un desembolso extraordinario en ayuda oficial y que la cosecha terminará con una merma que en San Juan orillará el 12,8% interanual, los precios de los productos del sector no repuntan y por eso los viñateros volverán a golpear las puertas al Gobierno. Van a perseverar en el pedido al gobernador Uñac de que reclame la modificación de la fecha de liberación de vinos al 31 de agosto, dos meses más tarde de lo vigente; tanto este año como en el próximo; para neutralizar los efectos del sobrestock vínico para ver si así se logra tonificar el precio de los productos vitivinícolas. Así lo manifestaron los presidentes de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos; como de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés. Ambos dirigentes pidieron una reunión con el gobernador Uñac que esperan que se concrete esta semana y allí insistirán para que el mandatario provincial trate de convencer a su par mendocino para que la Nación implemente la medida. Sólo una petición de los mandatarios de la región vitivinícola puede tener injerencia en el Instituto Nacional de Vitivinicultura para que modifique la fecha de liberación de los vinos nuevos. Los productores insisten en que ese aplazamiento obligará a los industriales a pagar más para conseguir vinos y mostos para comercializar. El dato se conoció cuando prácticamente la cosecha ha finalizado. Los últimos datos oficiales del INV al 14 de abril indican que en San Juan se han cosechado 569 millones de kilos de uvas, que significan unos 85 millones de kilos menos que la vendimia anterior. En las entidades viñateras explicaron que la merma no fue por daños climáticos, ni por falta de agua; sino por la recesión que impidió a los productores abonar y fertilizar para que los cultivos produzcan mejores y más uvas. ""Dijimos que había merma. Faltaron recursos, los productores dejaron de abonar y mermó la producción", dijo Garcés. "Sin recursos económicos los productores no pudieron trabajar como corresponde", agregó Ramos. Analizó que el mosto estará escaso para las posibilidades de exportación y que el vino no agregará nuevos excedentes", pero sostuvo que siguen pesando los excedentes anteriores. "No se ha recuperado el precio del vino, y si no se recupera el precio del mosto, va a ser un año difícil. Creemos que la solución es correr aplazar la liberación", insistió. Por su parte Garcés añadió que desde la Federación se aconseja a los productores ""que hagan valer su uva" y por lo tanto, que no facturen por ahora a las bodegas porque los precios se están moviendo hacia arriba, ""hasta que se clarifique el precio".

Mosto

El porcentaje de elaboración de mosto sulfitado en San Juan alcanza a la fecha el 49 por ciento, según analizó Suplemento Verde, de DIARIO de CUYO. En Mendoza es del 16,3 por ciento y en el país, del 23,5 por ciento.

Pasa y uvas en fresco

El mayor porcentaje de racimos destinados a la elaboración de pasas y de uva para consumo en fresco lo tiene San Juan: el 8 por ciento frente al 0,07 por ciento de Mendoza y el 2,2 por ciento de todo el país.

Diversificación

El mayor porcentaje de diversificación de las uvas lo tiene la provincia de San Juan: el 53 por ciento de lo cosechado este año tuvo destinos ajenos a la elaboración de vino. En Mendoza fue el 16,36 por ciento y en el país, el 25,8 por ciento.

Las cifras en Mendoza y el país

En Mendoza la cosecha va por los 1.375 millones de kilos de uva recolectados, mientras que en el país, la cifra asciende a los 2.075 millones, de acuerdo a datos oficiales al 14 de abril.

Comparado con igual fecha del 2018 la merma en Mendoza es del 8% y en el país, del 9%.

Es decir, se ha cosechado hasta el momento unos 202 millones de kilos de uvas menos en todo el país respecto a igual fecha 2018.

En esta semana el ritmo de cosecha ha mermado bastante, y los especialistas están estimando que el el final de la vendimia será para fines de abril. En el 2018 la vendimia se estiró hasta el 7 de mayo. Teniendo en cuenta que este año la cosecha empezó mas tarde, será bastante más corta.