El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, Juan José Ramos, mantuvo reuniones en la Secretaría de Agroindustria de la Nación para plantear situaciones que preocupan al sector. En una entrevista con Felipe Crespo, subsecretario de Desarrollo Territorial de la Nación, se insistió en la necesidad de que no se apliquen retenciones ni la baja de reintegros de exportación a la uva de mesa ya que lo esencial en este momento es recuperar mercados internacionales. También, se resaltó que por este concepto se exportan sólo 4 millones de kilos de uva, que significarían U$$ 400.000 dólares anuales por impuestos por lo que no es representativo en el marco del mercado exportador total del país. Sin embargo, "si recuperamos el mercado perdido de 80 millones de kilos significaría la creación de miles de puestos de trabajo si se pone en marcha la mayoría de los frigoríficos que hoy están parados y se activaría la industria que provee de insumos a la actividad cuyas dos terceras partes son valor agregado. Además es injusto que se aplique sobe la uva y el valor agregado lo que significa en la práctica un 30%", destacó. También, se propuso recuperar una medida que tuvo éxito para mejorar los precios de la uva y el vino de los viñateros como es liberar los vinos de la próxima cosecha al 1 de agosto, debido a que desde la Nación confirmaron que no se comprarán excedentes. Los valores del sector siguen estancados pese a la inflación.