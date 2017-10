Aunque suene poco feliz, las desgracias que están aquejando a la vitivinicultura en el resto del mundo a causa del clima han revivido la esperanza a los viñateros sanjuaninos. Incluso ayer, desde las dos entidades que nuclean a los productores sanjuaninos -la Federación y la Asociación de Viñateros- salieron a aconsejar a sus asociados que intensifiquen los cuidados y abonos en los viñedos porque las expectativas son de que la uva tendrá precios al alza en la próxima vendimia a raíz de la escasez que se viene. Tanto Eduardo Garcés, que preside la Federación de Viñateros; como Juan José Ramos, que timonea la Asociación de Viñateros Independientes, coinciden en que faltará materia prima en el mundo por la merma histórica de la cosecha en Europa, las consecuencias aún no calculadas oficialmente de la sequía e incendios en viñedos de Estados Unidos y el impacto que causará la helada del 12 y 13 de octubre pasado en las zonas de viñedos top en la vecina provincia de Mendoza. De acuerdo a esos factores, y siguiendo la ley de la oferta y la demanda; esa escasez presionará la suba de precios de la uva, según estiman los dirigentes vitivinícolas. Incluso en el gobierno, a pesar de que instan a ser cautos, no ocultan las expectativas positivas al respecto. "Somos optimistas con el precio de la uva para la próxima cosecha"", opinó el ministro de Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, al ser consultado sobre las perspectivas locales ante la merma que sufren los principales productores mundiales. La entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y de cooperativas europeas, el COPA-Cogeca, proyecta un 14% menos de vino en la Unión Europea en la actual campaña 2017-2018 a causa de las condiciones meteorológicas adversas (ver recuadro). El impacto es alto. La producción mundial ronda los 24 mil millones de litros, y Europa normalmente aporta unos 17 mil millones pero esta temporada se calcula que solo dispondrá de unos 14.600 millones de litros. Esos 2.500 millones de litros menos significan más de 3.500 millones de kilos de uvas. Mientras tanto, hace 15 días en las regiones vitivinícolas de Napa y Sonoma, en Estados Unidos, un devastador incendio arrasó con más de 46.500 hectáreas y afectó muchos otros viñedos, por lo que se estima que el país sufrirá una merma importante. Incluso quemó la famosa bodega Stag"s Leap Wine Cellars, que adquirió renombre mundial en 1976 cuando superó a grandes vinos franceses en una competición conocida como el "Juicio de París".



En Argentina ahora la preocupación está en Mendoza, por la sorpresiva helada tardía registrada la semana pasada, que no fue pronosticada y que deterioró los brotes de viñedos de alta gama (ver fotos).



"Si bien la importación nos afectó bastante ahora con esta merma mundial se abre una lucecita de esperanza de que los productores vamos a tener un buen precio la próxima cosecha", opinó Garcés, quien sin embargo no arriesgó valores para el kilo de uva que el año pasado alcanzó los 3 y 3,10 pesos el kilo. En cambio, Ramos, el otro dirigente vitícola; aventuró que podría alcanzar los 4,50 pesos "teniendo en cuenta que actualmente el precio del vino blanco escurrido llega a los 8 pesos con tendencia al alza". Además estimó que la producción local de uvas será superior a la pasada, pero no demasiado como para llegar a una cosecha normal.

En Europa, la cosecha más baja del siglo



En la Unión Europea que acaba de terminar la cosecha de uvas proyectan que alcanzaran a elaborar 145 millones de hectolitros en la actual campaña, un 14% menos que la anterior, según informó COPA-Cogeca, entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y de cooperativas europeas. Por eso los especialistas anticipan que eso presionara para aumentar la cotización del vino, en consonancia con los fuertes repuntes que ha tenido la uva en diferentes países, como España, según publicó la agencia EFE. Incluso indican que los precios del granel no han dejado de subir en las últimas semanas y todo apunta a que la tendencia continuará, lo que genera preocupación. COPA-Cogeca informó que Francia e Italia son los dos países productores más afectados de la Unión Europea (UE) por las reducciones de producciones debido a las adversidades climáticas que han dominado el ejercicio. La vendimia francesa alcanzará los 37 millones de hectolitros, el 18% menos que el año anterior. En Italia, se estima una vendimia de unos 40 millones de hectolitros, con una disminución del 26% respecto al 2016. En España estiman 36 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 20 % mientras que Portugal será el único país de la UE donde se produce un aumento, que la organización cifra en el 10%. Respecto a la calidad del vino, "se espera muy buena en toda Europa, lo que permitirá obtener un vino excelente", específica. La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea coincide en la merma de los principales productores. Y agrega las caídas del 12% en Alemania, del 11% en Hungría, en Croacia, Eslovenia y Reino Unido con una bajada del 21%, del 5% en Grecia y del 4% en Eslovaquia.

Heladas en Mendoza

Aunque habrá que esperar el impacto de los daños, las heladas del 12 y 13 de octubre afectaron bastante en zonas mendocinas de uvas de alta gama, como se ve en las fotos. Lavalle, Luján de Cuyo y San Carlos son los departamentos más afectados, y zonas como Agrelo, Pedriel; Ugarteche, El Cepillo, La Consulta y el Corredor de la ruta 89.