La del martes fue una helada tan atípica que algunos productores no recuerdan otra en esta época en los últimos 30 años. Y con daños que en algunos parrales llegan al total de la producción. Frente a este panorama al menos tres entidades de viñateros salieron a pedir medidas urgentes, como alivio fiscal y líneas de crédito blandas al Gobierno provincial, y se quejaron porque no han tenido respuesta todavía. Desde el Ministerio de la Producción, el titular de la cartera, Ariel Lucero, dijo ayer que se está haciendo un relevamiento con el área de Contingencias Climáticas y hasta con ayuda de los municipios para armar un "esquema de herramientas", aunque no brindó detalles hasta tenerlas totalmente definidas.

"Vamos dar la mayor cantidad de beneficios que se puedan conseguir", dijo el funcionario y destacó que habrá ayuda nacional, provincial y municipal. Y mencionó que estuvo reunido con Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, quien prometió apoyo nacional.

Especialistas dicen que ahora es difícil estimar los daños en los viñedos pero que, con seguridad, son importantes.

Los que están más molestos son, por ejemplo, los viñateros de la Mesa Vitícola. Pablo Martín, referente de la entidad, dijo que "nos preocupa el silencio del Gobierno porque los daños han sido importantes". Mencionó que en algunos parrales las pérdidas fueron totales. Frente a este panorama, elaboraron un documento en el que piden prorroga por 18 meses de impuestos nacionales y provinciales y de contribuciones patronales a la seguridad social. También la suspensión de juicios por deudas impositivas y líneas de crédito blandas para apoyo del sector.

Desde la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados, Eduardo Sánchez sostuvo que "el productor se siente desamparado porque no tiene respuestas". Y dijo que la entidad ha pedido la declaración de la emergencia a nivel nacional (ver aparte).

Eduardo Garcés, referente de la Federación de Viñateros, manifestó que "esperamos, al menos, la condonación de impuestos porque en algunos parrales se ha perdido toda la producción". Y dijo que tienen previsto hacerle llegar un petitorio al ministro de Economía, Sergio Massa, en su próxima visita a San Juan, todavía no confirmada.

Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que han pedido audiencia con el ministro de la Producción y anticipó que, de confirmarse las cifras de daños, debería producir una mejora en los precios del vino.

Si bien en San Juan se habla de daños "considerables", dicen que en Mendoza la helada fue más dañina.

Hasta ahora, según las cifras que manejan en la Secretaría de Agricultura, a cargo de Martín Gómez Sabatié, se han registrado, hasta ayer, un total de 138 denuncias de productores por heladas, que afectaron un total de 1.375 hectáreas. Los departamentos más afectados por el fenómeno climático son Sarmiento y Angaco.

Desde el Gobierno provincial recordaron que está vigente lo que se denomina el seguro agrícola, que esta temporada beneficia a productores con daños hasta en 15 hectáreas. Para acceder al beneficio el daño tiene que ser de, al menos, el 35% del cultivo. Y se paga $41.040 por hectárea de vid con pérdidas totales y $34.200 por hectárea de otros cultivos.

Para acceder al beneficio el productor, sea viñatero o chacarero, tiene que hacer la denuncia en el área de Contingencias Climáticas del Ministerio de la Producción.

La helada del martes no sólo afectó viñedos sino también plantaciones de melones, de tomates y la chacra de temporada en general, incluidos zapallos y zapallitos.

La situación en otros sitios

> Asistencia en Mendoza

Tras las heladas del domingo y lunes pasado, que impactaron fuerte en la mayoría de los cultivos de Mendoza, tanto de uvas como de hortalizas o papas, el Gobierno de esa provincia decretó el estado de emergencia o desastre agropecuario.

Con la medida, los productores que hayan sufrido daños podrán acceder a distintos beneficios que se activarán en forma automática debido al estado de emergencia que alcanza a 135 distritos, distribuidos en 15 departamentos de la provincia.

Para acceder a los paliativos para superar la situación, los productores deberán demostrar pérdidas de entre 50% y 79% en sus cultivos, que serán alcanzados por los beneficios enmarcados en la denominada emergencia agropecuaria.

En tanto, aquellos hombres de campo que hayan denunciado pérdidas de 80% o más estarán enmarcados en lo que la normativa establece como desastre agropecuario, que recibirán una asistencia mayor.

> Los autoconvocados

Frente a las fuertes heladas que han castigado regiones que integran las economías regionales, como el caso de Mendoza, San Juan y Alto Valle de Río Negro, la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) pidió tanto a los gobiernos provinciales como al Ejecutivo nacional medidas de apoyo al campo incluidas en la declaración de emergencia o desastre agropecuario

Según dieron a conocer en un comunicado, expresaron que para mensurar la magnitud del impacto de las heladas hay una enorme cantidad de productores que ya perdieron la expectativa de cosecha para esta campaña y deberán esperar no menos de aproximadamente 18 meses para una nueva cosecha y por lo tanto un nuevo ingreso.

"Esperamos que los estados provinciales, el Estado nacional y los estamentos municipales estén a la altura de los acontecimientos tendiendo una mano. Desde nuestra entidad consideramos que es muy difícil para los productores soportar esta situación", señalan.