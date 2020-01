Los miembros de la Federación de Viñateros de San Juan se reunieron con el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, para hacerle conocer sus propuestas para la próxima vendimia y los pedidos que le hacen al Gobierno, relacionados con los créditos de cosecha y la posibilidad de que los productores elaboren mosto concentrado a maquila. Eduardo Garcés, presidente de la entidad, contó que plantearon la necesidad de volver a contar con préstamos a tasa cero, ""pero que no tengan límite para productores de hasta 15 hectáreas como el año pasado, porque por encima de ese tope también hay mucha necesidad de financiamiento", explicó. Añadió que también se solicitó que se le otorguen préstamos a las bodegas trasladistas y que en general las líneas de crédito para la vendimia se instrumenten rápido, antes que la campaña pasada, para poder contar con fondos frescos para iniciar las tareas cuando la uva está lista. Garcés contó además que se solicitó algún tipo de ayuda para que los productores puedan elaborar por su cuenta mosto concentrado -que tiene mayor valor que el sulfitado- aprovechando la incorporación de una nueva concentradora por parte de la firma Fraccionadora San Juan que podría prestar el servicio a maquila. ""También se podría utilizar la capacidad ociosa de la ex bodega Estornell que aunque tiene compromiso exclusivo con Fecovita, cuenta con capacidad ociosa", dijo Garcés. Los viñateros solicitaron al ministro tener respuestas a estos pedidos para la próxima asamblea que realizará esta entidad el 28 de enero, en la sede de la Federación y junto a la Asociación de Viñateros Independientes. No fue posible contactar ayer a Díaz Cano para conocer su opinión acerca de los pedidos, pero se conoció un comunicado oficial de Producción, donde indica que el gobierno está avanzando en programas para la Vendimia 2020. Indica que el gobierno está ""elaborando políticas públicas para el sector", algunas que ya se aplicaron como es el crédito de cosecha y acarreo, y también otras herramientas que se están diseñando orientadas a favorecer a toda la cadena productiva. "Se están escuchando todos los reclamos y propuestas de los productores y, sobre esa base se están preparando medidas que garanticen un precio justo por la materia prima y en el que cada eslabón de la cadena salga beneficiado", destacó el comunicado.