Una entidad que nuclea a viñateros sanjuaninos le enviaron ayer una carta al Ministerio de Producción de la Nación solicitando que disuelva a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).



Se trata de las autoridades de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, quienes enviaron ayer un comunicado dirigido al ministro nacional Dante Sica, titular de Producción, con el pedido, bajo el argumento de que la necesidad de achicar el gasto publico y porque la entidad no cumplió con los objetivos para los que fue creada.



“Solicitamos a usted, ante el próximo vencimiento de la Ley de Coviar y la planificación del Plan Estratégico Vitivinícola (Pevi) 2020 y, en un total acuerdo, con la política del Gobierno Nacional de achicar reparticiones del Estado, la no renovación de esta Institución ya que significa un gran gasto para el Estado y para los productores, y sin resultados positivos a la vista”, dice en uno de los párrafos la nota. Los productores aclaran que la decisión fue tomada en asamblea de viñateros y aprobada “por unanimidad”. A la vez, agrega que la ley de creación del organismo establece, entre los objetivos del Pevi, trabajar sobre ejes fundamentales para el sector vitivinícola nacional, y que sin embargo, los resultados al día de la fecha ‘’son desalentadores’’. Al citar datos, el comunicado indica que el consumo de vino en el mercado interno pasó de 33 litros per cápita al inicio del Pevi a 18 litros per cápita, en el último año. Y, las exportaciones de vino actualmente están en el orden del 30%, con respecto al inicio del Plan Estratégico Vitivinícola, mencionan los viñateros.



La Coviar es un organismo público-privado que gestiona las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Pevi, con la misión de transformar el sector vitivinícola.