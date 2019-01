Los viñateros dicen que tienen urgencia de que el Estado nacional y el provincial tomen medidas para lograr que se pueda levantar la cosecha en la próxima vendimia y que los precios sean medianamente rentables para el productor.

Los viñateros de las entidades más tradicionales de San Juan piden nuevamente que los créditos de cosecha de uva vuelvan a hacer como hace años, con la posibilidad de prendar el vino como garantía. Los mueve la preocupación de la cosecha 2019 que llega cuando están inmersos en una compleja situación económica, como resultado de la devaluación del año pasado que dejó desfinanciado al sector, y sobre el que además pesa un excedente de vinos que presagia precios deprimidos.



El problema es que ese sistema -que se usó mucho hasta el año 2000 y luego se retomó aisladamente hasta el año 2008, es polémico: hay antecedentes en que el Estado resulto perjudicado por los incumplimientos, al ejecutar la garantía y quedarse con el vino.



El ejemplo mas reciente es el del 2001, cuando el Gobierno provincial ofreció 10 millones de pesos a través del banco Nación y los ofreció a los viñateros para levantar sus cosechas a tasa subsidiada del 6,25% anual y con garantía del vino o mosto a elaborar. Muchos lo tomaron y luego, debido a la crisis de aquel año y el siguiente no pudieron devolverlo y el Estado se quedó con los vinos y mostos como pago al ejecutar la prenda. La provincia acumuló 32 millones de litros, y una parte se vendió a menor precio que el de plaza, 8 millones de litros desaparecieron y otros 3 millones de litros se echaron a perder.



Posteriormente el gobierno volvió a ofrecer esta metodología -los últimos registros se remiten al año 2008- y ya no se cometió ese perjuicio.



Ahora, a la puertas de otra crisis vitivinícola, con caída de precios y sobrestock de vinos; los productores de la Asociación de Viñateros y de la Federación de Viñateros vuelven con el pedido, y además reclaman que se declare la emergencia vitivinícola, para que los productores puedan postergar el pago de los impuestos hasta que la economía mejore y así puedan salvarse de los embargos de la AFIP. Esas y otras medidas que ellos creen servirán para tonificar los precios de la uva (ver aparte) serán el tema de la próxima asamblea que tiene fecha el 31 de enero, y tras la cual elevarán un petitorio al Gobierno provincial. Pero el pedido del crédito para levantar la uva con garantía sobre el producto es lo mas llamativo y ambicioso. ""Que el único requisito sea la prenda, sin cupo por cantidad o hectáreas y con una tasa de interés accesible, proponemos que no sea mas del 10%", explicó Juan José Ramos,titular de la Asociación de Viñateros.



"Creemos que el Gobierno de Uñac debe hacer un sacrificio presupuestario porque la situación viene mal", opinó.



Ayer no fue posible localizar a alguna autoridad del Gobierno provincial para conocer la opinión de la propuesta de los productores.



El gobierno de Uñac ya hizo un guiño al sector en lo que a créditos de vendimia se refiere, cuando en el 2016 reflotó el préstamo extrabancario que sigue hasta ahora: presta fondos con garantía en cheques propios o de terceros, con 4 meses de gracia y 12 de plazo de devolución, aunque sólo es para viñateros pequeños de hasta 25 hectáreas. Ahora los productores piden el crédito prendario, pero sin topes.



Los créditos de cosecha y acarreo surgieron en los años "70 como un forma de ayudar al productor a levantar la cosecha y siempre se entregaron a través del banco San Juan o Nación.

Listado de pedidos



Los productores sostienen que esta cosecha será un 10% inferior a la pasada porque no han podido abonar ni fertilizar los viñedos y por la merma que produjo el granizo en Mendoza. Creen además que las exportaciones irán en aumento en 2019 y por ambos factores el industrial no puede ofrecer por kilo de uva menos de $8. Proponen además que se fije un precio en dólar del kilo de uva para mosto ya que este sector tendrá que salir a garantizarse tener stock de uva. Piden la intervención del Estado para regular el mercado y establecer normas que permitan cubrir los costos de producir. Entre ellas, prohibir que se sigan implantando viñedos y apoyar la reconversion vitivinícola. Plantean que el gobernador Uñac y los productores a la Nación para pedir sacar las retenciones al sector. La Asociación por su parte pide correr la fecha de liberación para reducir el peso del sobrestock y bloquear parte del vino remanente de la industria para la exportación.