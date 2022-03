Frente a la intención oficial de convertir por completo el actual sistema de riego a manto al sistema por goteo, por ser mucho más eficiente y constituir una valiosa herramienta contra la sequía que atraviesa la provincia, viñateros y chacareros no están de acuerdo. Pero no porque no reconozcan las ventajas del riego por goteo, sino porque dicen que no están en condiciones de pagar esa tecnificación. De todos modos, el Gobierno busca que la medida pueda ser acordada con los sectores productivos a través de la Mesa del Agua.

La idea había sido adelantada el sábado por el ministro de la Producción, Ariel Lucero, en Radio Sarmiento, y ahora profundizó la propuesta y explicó los fundamentos. Dijo que de cada 100 litros que llegan a una propiedad que usa el método tradicional o gravitacional, unos 60 litros se pierden y sólo 40 llegan a los cultivos. En cambio, con el riego presurizado, se aprovechan entre 80 a 90 litros para los cultivos. Del total del agua disponible en San Juan, entre un 85% a 90% está destinado al riego agrícola.

"Estamos trabajando para que un período de tiempo que se va a determinar, no se pueda regar más con riego gravitacional", dijo el ministro. Pero aclaró que la idea deberá salir de la Mesa del Agua, consensuada con todos los sectores. La mesa es un organismo de consulta y planificación para enfrentar la crisis hídrica, integrado por representantes del ámbito público, pero también del sector privado, como los regantes. Lucero aclaró que "podrá ser por ley o resolución del ministerio, pero la decisión debe surgir de la Mesa del Agua".

Entre las posibilidades para llevar al productor a migrar de un sistema a otro, el funcionario explicó que "podría ser con las tarifas. El que tenga riego por goteo, por ser más eficiente, tendría una tarifa diferencial, es decir que sería una especie de premio". Y aclaró que "en el fondo sería un castigo para el productor que no cambie". No hay una fecha para el cambio.

Desde la Mesa Vitícola, Pablo Martín expresó que "no puede haber un sistema de premios y castigos, no lo comparto. Nuestro rubro viene muy castigado y con problemas de rentabilidad".

Osvaldo Recio, de la Sociedad de Chacareros Temporarios, manifestó que "es preocupante que nos quieran imponer un sistema de riego porque no sería fácil el cambio. Además, los productores chicos ni siquiera tienen perforaciones".

El titular de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, sostuvo que "no estoy de acuerdo, establecer un sistema de premios está bien, pero no castigos. Si el productor está en condiciones de reconvertir el riego de sus parrales lo va a hacer, pero no se lo puede obligar".

El ministro Lucero explicó que desde el Gobierno provincial ya se viene trabajando con una serie de herramientas para fomentar el riego presurizado. Por ejemplo, con líneas de crédito a tasa preferencial para eficientizar el riego, utilizar energía fotovoltaica para hacer andar las bombas, recuperar pozos y construir reservorios de agua. Son por hasta 12 millones de pesos, con tasa del 9,9% anual, muy por debajo a las tasas de plaza, y con periodos de gracia de 6 a 12 meses, dependiendo del tipo de cultivos.

También trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un plan de capacitación y concientización en la necesidad de mejorar el riego.

Además, el ministro dio a conocer que entre los contactos mantenidos, tuvo un encuentro con instaladores de riego por goteo de la provincia para interiorizarse sobre la capacidad de ampliar la superficie que se podría regar con sistemas presurizados y obtuvo respuesta favorable.

La decisión oficial tiene lugar cuando la crisis hídrica está golpeando con fuerza la producción sanjuanina, con mermas estimadas de entre un 20 a un 30% de la cosecha de uvas y con una reducción de la superficie cultivada con chacras. En medio de este panorama a los productores les preocupa, por ejemplo que les puedan subir las tarifas del agua.

Agua subterránea

Un informe oficial elaborado por el Instituto Nacional del Agua Subgerencia Centro Regional de Agua Subterránea (INA SCRAS) para el Ministerio de Obras Públicas de San Juan reveló entre los datos más destacados que de continuar la extracción sin control de agua de los acuíferos subterráneos las reservas alcanzarán para los próximos 12 años y después se agotarán. Ese panorama se dará siempre y cuando no mejoren las condiciones de recarga de las cuencas, por ejemplo con mayor precipitación nívea en el invierno. Además, el estudio, fechado en marzo de este año, señala que hasta el 2021 estaban disponibles en el Valle de Tulum las reservas más bajas de los últimos 54 años, desde 1967, cuando empezaron a hacerse las mediciones, hasta el año pasado. En el 2021 habían 7.142,85 hm3, contra 8.515,25 de 1967.

El trabajo fue presentado en la segunda reunión de la Mesa del Agua, el jueves 10 de marzo.

Encuentro

En la mañana de ayer se hizo una reunión en la sede del INV, en Mendoza, con la presencia de su titular, Martín Hinojosa, y con el ministro Ariel Lucero y productores sanjuaninos, además de representantes del sector bodeguero. Fue para avanzar en la discusión del precio de la uva para la cosecha.