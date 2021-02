Las lluvias y el clima nublado están complicando a los viñedos. Al retraso en la cosecha se suma la preocupación de los productores por la posible aparición de enfermedades fúngicas. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que entre los problemas que causó la lluvia, figuran que retrasó la cosecha de uva para pasa y la que se estaba secando en los paseros se ha vuelto a hidratar y hay que esperar a que se seque nuevamente para darla vuelta, con el consiguiente aumento en mano de obra y la imposibilidad de seguir la cosecha en caso que todo el pasero esté ocupado. "Esta lluvia también retrasa la cosecha de uvas varietales que ya venía mal por los feriados y la falta de mano de obra", dijo.

El pronóstico dice que hoy seguirá inestable, con posibles lluvias, y que mejorará a partir de mañana.

Además indicó que en uvas comunes aparece el peligro de botrytis y otras enfermedades fúngicas lo que hará que algunos productores traten de acelerar la cosecha sin esperar a que se consoliden los precios a los valores pretendidos, ya que éstos van subiendo en la medida que se van conociendo los bajos pronósticos de la cosecha en Mendoza. Como positivo dijo que la lluvia permitió que muchos parrales recuperen la humedad que les faltaba debido a la crisis hídrica. En la AVI sostienen que donde más llovió es en Sarmiento. Desde allí, Paula González, enóloga de Salentein, dijo que por ahora no hay problemas ni en Pedernal, ni en valle de Tulum, pero rogó que el clima cambie "porque si no vamos a tener algunos focos de botrytis y podredumbre". José "Catuco" Molina, desde la Cámara de Productores Vitícolas, informó que en 25 de Mayo cayó mucha agua y granizo. "Esto afecta la logística de cosecha en zonas con salitre porque los camiones tienen problemas para ingresar a las fincas", contó. Agregó que no se observan problemas fitosanitarios graves, "pero hay que estar atentos". Rodrigo Espíndola, del INTA, dijo que por ahora no hay nada grave, aunque reconoció haber recibido muchas consultas de los paseros, a quienes recomendó aplicar algún producto preventivo. Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, aportó que de continuar el tiempo nublado y fresco las vides quedan propensas a enfermedades. Pero también dijo que un poco de humedad puede se benéfico ante la sequía.