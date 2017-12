Cientos de hojas quedaron en el suelo en viñedos de San Isidro, tras la granizada del martes por la noche. La falta de hojas en los parrales causa menos grado azucarino en los granos de uva. (Foto: gentileza Municipalidad de San Martín).

Si bien el temporal del martes a la noche parecía no haber sido dañino, al transcurrir las horas y con la visita de los inspectores provinciales y encargados municipales de Producción, el panorama cambió. La nueva granizada -la tercera en lo que va de la nueva temporada de cultivos (ver recuadro)- afectó principalmente a zonas productivas de los departamentos San Martín, Pocito y 25 de Mayo, donde se ensañó con las vides -principalmente de uva de mesa y también de vinificar- y algo de plantaciones de melones, dejando como saldo pérdidas de entre el 20 y el 70%, según un sondeo brindado por los encargados de las áreas de Producción de los departamentos. La producción más dañada fue la de viñedos en San Martín. En la tarde de ayer el secretario de Agricultura de la provincia, Ariel Lucero, ya había recibido 30 denuncias de pérdidas reportadas por viñateros, de las zonas de San Isidro, en San Martín; de Carpintería, en Pocito; y de Casuarinas, en 25 de Mayo, y se esperaban más en los próximos días.



Del total de denuncias, el 67% fueron presentadas por productores de menos de 6 hectáreas, lo que significa que están cubiertos por el Seguro Antigranizo gratuito del Ministerio de Producción. Los restantes no se acogieron a la póliza que contempla un pago mínimo para los más grandes, con lo cual sus pérdidas son más significativas. En los tres departamentos cayó agua y piedra, pero el temporal en San Martín tuvo la particularidad de que la precipitación de granizo en seco durante 5 a 10 minutos fue intensa y es donde se han reportado los mayores daños. Luego de realizar una recorrida por las fincas más afectadas, Hernán Saavedra, encargado de Producción en esa comuna, explicó que hay pérdidas de entre el 30 y hasta el 70% en algunas zonas, según las estimaciones de los productores visitados. ""Cayó piedra del tamaño de una pelota de golf y en seco, lo que dejó muchas hojas y racimos en el piso", dijo el funcionario. Agregó que el impacto fue mayor en San Isidro, pero también se produjeron fuertes daños en la zona productiva de Boca del Tigre.



En Pocito, la granizada también afecto a uvas de exportación para consumo en fresco y de vinificar. El secretario de Producción, Antonio Fernández, mencionó a la zona de La Florida como las más afectada y agregó que los productores calculan que las pérdidas son de entre el 20 y 30%. Algunos productores también mencionan con daños la zona melonera de Carpintería.



No fue posible contactar ayer a las autoridades comunales de 25 de Mayo, pero el titular de Producción, Lucero, informó que la tormenta granicera afectó a Casuarinas. Agregó que el informe final sobre el daño en los cultivos y la superficie se conocerá con el recorrido de los peritos y las denuncias, en los próximos días.

Granos destrozados por las piedras que azotaron los viñedos. En San Martín los productores dicen que hay perdidas del 70%.

El pronóstico

Más tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy en la provincia probabilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes, y vientos moderados del sector Norte. Para el sábado también hay perspectivas de tormentas aisladas.

Tormentas anteriores



*En diciembre: el martes 5 la tormenta con granizo cayó en 5 departamentos, pero los que tuvieron mayores pérdidas fueron Rawson y Pocito, donde se calculan que resultaron afectadas 1.000 hectáreas de chacras y vides. El cultivo más afectado resultó el tomate para industria, con pérdidas de hasta el 70%. El temporal también afectó a Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.



*En noviembre: El jueves 9 de noviembre se produjo la primera tormenta granicera de la temporada afectando principalmente las zonas meloneras y de vid de Cochagual y Media Agua, Allí hubo entre 30 y 40% de pérdidas en melones y del 10 al 15% en viñedos, según el área de Producción de la municipalidad.