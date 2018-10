Un informe muy completo de una agencia internacional de comunicación, Sopexa, y que fuera difundida por el portal Tecnovino, explica muy bien las tendencias y preferencias de en principales países consumidores como Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Hong Kong y Japón.



Sopexa, agencia internacional de comunicación y marketing especializada en los sectores de la alimentación, bebidas y estilo de vida, ha presentado las conclusiones del "Wine Trade Monitor 2018", su encuesta internacional dedicada a los vinos, que este año incluye por vez primera a los espumosos. Por vinos consideran los tranquilos y espumosos, sin incluir licores y vinos superiores a 16´. El enfoque de Sopexa es exclusivo: consulta a los operadores locales, los grandes intermediarios entre las marcas y los consumidores, para conocer sus opiniones y anticipar de este modo las tendencias que se perfilan para los dos próximos años; en este caso hasta 2020.



Este año, el informe Wine Trade Monitor se ha centrado en seis países clave: Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Hong Kong y Japón. En total, han respondido a esta encuesta on line 781 profesionales (importadores, mayoristas, distribuidores y "pure players" del comercio electrónico), un 77 % de los cuales dicen que son personas clave en la toma de decisiones (presidentes/ directores ejecutivos, directores comerciales, compradores). El informe "Wine Trade Monitor 2018"de Sopexa recoge las tendencias en el mundo del vino hasta 2020.



Nueve de cada diez profesionales consultados consideran que los vinos franceses siguen siendo imprescindibles. Superan a los vinos italianos (76%) y a los españoles (71%). Al mismo tiempo cobran importancia los vinos de otros países competidores, procedentes de Chile, Australiay Estados Unidos, presentes entre el 45 y el 56% de los operadores. Para el 39% de los profesionales encuestados, los vinos españoles formarán parte del grupo de los líderes. Según las respuestas, tienen un crecimiento significativo en Japón: el 48% de los operadores citan a España entre los orígenes con mayores ventas en detrimento de los vinos chilenos. Las perspectivas son igualmente muy favorables: el 30 % de los profesionales los colocan en el Top 3 durante los dos próximos años.



En Canadá y en Estados Unidos, también el 48% de los encuestados consideran que los vinos españoles tienen buenas perspectivas en los dos próximos años.



Por su parte los vinos italianos ganan terreno: el 41 % de los operadores los mencionan como uno de los orígenes cuyas ventas experimentarán el mayor incremento de aquí a 2020.



Y según uno de cada dos operadores, durante los dos próximos años, Francia mantendrá la ventaja que ya tuvo en 2017, principalmente en Estados Unidos, Hong-Kong y Bélgica.



No obstante, la encuesta revela una relativa fragilidad de los vinos franceses en los mercados chino y canadiense, donde parece que la competencia de los vinos italianos supondrá un reto cada vez mayor.



Es en Canadá donde estos últimos obtienen su mejor puntuación: el 56 % de los operadores les auguran un puesto entre los tres primeros orígenes con mayor crecimiento. Los vinos italianos también ganan visibilidad en China, situándose en el pódium de los mayores aumentos de ventas de aquí a 2020, según el 42 % de los encuestados.



Para el conjunto de criterios de la encuesta, y según el 64 % de los participantes, el origen francés es el que obtiene mejores resultados, muy por delante de sus competidores todavía. Sin embargo, indican que se observa un deterioro de la imagen francesa en China y Canadá.



En cuanto a España y Chile se desmarcan en los criterios de "precio atractivo" y "vinos para todos los días", por delante de Italia, que, por su parte, obtiene buenos resultados en "innovación".



En cuanto a los envases y formatos, los países asiáticos siguen teniendo especial predilección por el vino embotellado y el 66 % de los operadores de la zona pronostican el mayor crecimiento de las botellas de menor volumen y otros pequeños formatos. Los formatos alternativos deberían aumentar en Norteamérica: más del 40 % apuesta por los envases Bag in Box y las latas. Los envases y etiquetas "inteligentes", interactivas, suscitan más dudas en Norteamérica, aunque cuentan con buena acogida en los países asiáticos. El 75 % de los profesionales japoneses consultados y el 54 % de los chinos consideran que aquellos aportan un valor añadido para tranquilizar al consumidor "hiperconectado" respecto a la autenticidad y trazabilidad del producto.



Por otro lado, los vinos ecológicos se sitúan por primera vez entre los tres primeros puestos de las categorías más prometedoras para más del 35 % de operadores (salvo China y Hong Kong). Otro aspecto interesante es lo local, de las respuestas de los profesionales se extrae que la "denominación regional" vende bien y seguirá siendo en términos generales el criterio de valoración más favorable de aquí a 2020. Y otra categoría que interesa mucho es el rosado, que sigue en pleno apogeo en Norteamérica.

Datos de interés

Las regiones

La mayoría de los profesionales encuestados dijo que las regiones o Denominaciones que registrarán mayor evolución en sus ventas en los 2 próximos años son las francesas en vinos tintos. Hay cuatro regiones líderes: Burdeos, Languedoc, Côtes du Rhône y Borgoña. En blancos, los de Nueva Zelanda se imponen.

Otras conclusiones

Respecto a los vinos tranquilos españoles, Rioja y Rueda son las denominaciones que ocupan los primeros puestos del ranking en tintos y blancos, respectivamente. El prosecco y el cava son los espumosos más deseados en todos los mercados. El Cava aparece con gran potencial de crecimiento en Japón y Bélgica.

Las variedades

La clasificación de las cuatro cepas clásicas se mantiene estable (Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir y Merlot), pero hay que resaltar una conclusión de las respuestas de los profesionales que han participado en la encuesta: el éxito de la Chenin blanc en Estados Unidos podría indicar una nueva tendencia.