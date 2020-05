El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio a conocer las existencias vínicas, un dato que el mercado aguarda con mucho interés en esta época del año porque impacta en los precios de los productos vitivinícolas: dijo que el stock de vino viejo, mas el nuevo que se libera desde el lunes próximo; suman poco más de 2.100 millones de litros. Eso proyecta que los stocks técnicos se redujeron a 4,6 meses para el 1 de junio del año que viene (ver recuadro aparte), cuando se pensaba que iba a ser mucho mas.

Incluso el titular del INV, Martín Hinojosa; pronosticó que ese volumen equilibrado va a generar un aumento de precios. Pero los productores sanjuaninos piensan todo lo contrario y criticaron el informe porque esperaban menos existencias: unos dicen que se calculó mal, otros que no se restaron los vinos de mala calidad e incluso piden la destitución del presidente del ente de fiscalización y control.

Los bodegueros trasladistas en cambio coinciden con el informe. "Los números no coinciden por ningún lado’’, disparó Eduardo Garces, desde la Federación viñatera. Dijo que se esperaba un stock viejo de 700 millones de litros y no de mil, y que por otra parte; al sumar el vino nuevo, y dividirlo en 12 meses a futuro, el stock técnico a junio de 2021 será superior al que indica el INV.

Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola; indicó que tienen "desconfianza" de las existencias de vino "porque el mercado sabe que hay una porción que no está en condiciones enológicas de salir a la venta". Reclamó hacer una "auditoria presencial pileta por pileta" porque hasta que no se solucione la identificación de calidades de vino "va a ser una espada de Damocles para el productor, por un sobrestock que no existe y tira abajo el precio del vino’’.

Quien también cree que están mal calculadas las existencias es Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes. Agregó que tampoco cree que existan 1.000 millones de litros de vino viejo y lanzó que "el INV ya no sabe donde esta parado’’. Ramos criticó además que el titular del INV no responde a las políticas del nuevo gobierno porque no corrió la fecha de liberación ni implementó una liberación segmentada como les había prometido el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, incluso porque ya esta adelantando que la próxima liberación de vinos será el 1 de junio de 2021. Agregó que esta actitud no responde a la política del nuevo gobierno de desregular el mercado, sino que al liberar con sobrestock y en la actual concentración económica, los precios seguirían siendo los que imponen unos pocos . ’’Nosotros vamos a denunciar este incumplimiento ante las autoridades nacionales y le vamos a pedir al gobierno nacional la sustitución del titular del INV, porque no está a favor de los productores’’, advirtió.



Quien estuvo de acuerdo con los datos del INV es Angel Leotta, presidente de la Cámara Vitivinícola que reúne a las bodegas trasladistas. Salvo un pequeño ajuste de vinos intervenidos que cree que hay que realizar, calcula que un stock técnico de 4 meses permitirá que el mercado irá ‘correctamente’. Dijo que aunque el vino nuevo se libere el próximo lunes (y no 1 mes después como pedían los viñateros) el precio del vino y mosto no va a bajar sino que ’’tiene expectativas de subir".

Autoridades del INV estiman proyecciones de equilibrio

Según datos del INV, las proyecciones de stocks técnicos en el país al 1 de junio de 2021 se redujeron a 4,6 meses. Se registró una existencia de 10.242.600 hectolitros de vino viejo (2019 y anteriores) y 10.785.200 hectolitros de vino nuevo (actual cosecha) lo que totaliza un volumen de 21.027.800 hectolitros para todo el país. De esta manera la proyección del stock técnico al 1 de junio 2021 en el territorio nacional es de 4,6 meses y ‘’esto indica que luego de varios años las proyecciones vínicas han logrado un equilibrio’’ señala el informe, al tiempo que recordó que hace unos meses atrás estábamos en los 6,9 meses de stock técnico. Martín Hinojosa, presidente del ente de fiscalización y control, dijo que esta es ‘’una noticia muy auspiciosa ya que se han reducido los stocks vínicos luego de varios meses’’. Según indicó, esto se ha logrado debido a tres factores relevantes. Por un lado, al aumento de las exportaciones durante enero-abril de 2020, las cuales aumentaron debido a mayor exportación de vino a granel del 58%, y de mosto concentrado que subió 19%. Luego, después de varios meses, y en medio de la pandemia, las ventas en el mercado interno crecieron 4% versus el mismo periodo del año anterior. Finalmente, se debe contemplar una caída del 20% de la cosecha 2020 respecto de la cosecha 2019. Estos tres factores (mayor venta interna y externa y menor vino elaborado), “claramente propiciaron a que las proyecciones de stock vínico a nivel país bajaran en los últimos meses”. Bajo estas circunstancias el titular del INV señaló que “en condiciones normales estas estadísticas deberían generar un aumento de precios en los vinos de traslado que hoy están en poder de los productores”. De este modo, y en cuanto a las expectativas de precios, el representante del INV señaló que, por un lado, hablar del futuro en estos momentos de pandemia resulta complicado, pero sin embargo, vaticinó que al no haber un sobrestock pronunciado se vislumbra que pueden aumentar los precios del vino de traslado.



Grado alcohólico

En cuanto al grado alcohólico unificado 2019-2020 para vinos genéricos, el INV determinó que para San Juan, el vino blanco quedó en 13,2% y el tinto en 12,9%. En Mendoza será de 12,8% para el vino blanco y el vino tinto 13,2%. En el INV explicaron que esas graduaciones responden a que hubo una vendimia muy cálida, con alta producción de azúcares a nivel general, con poca agua para irrigación.