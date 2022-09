El sector vitivinícola argentino y ministros provincias se reunió este viernes con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, a quien le plantearon la realidad que atraviesa este nicho de la economía, como el aumento de precios de los insumos clave por encima de la inflación. Puntualmente se habló de la necesidad de contar con un dólar competitivo y de eximir al vino de los derechos de exportación.

En tres semanas, se concretará un nuevo encuentro con las autoridades de la Nación. "El vino por el valor agregado que implica no debería pagar ningún derecho. Además necesitamos un tipo de cambio que acompañe el proceso inflacionario. No nos sirve un dólar soja porque nuestra actividad no se limita a la liquidación de la producción en un mes", remarcó José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR en una entrevista con Radio Nihuil.

Contó que detallaron la gran diferencia que existe entre la cadena de la uva, la soja, el maíz o el trigo, como por ejemplo en la generación de empleo por hectárea o por millones de dólares exportados. Para ello, se expuso un análisis del Observatorio Vitivinícola.

El objetivo fue continuar estableciendo ámbitos para el análisis, gestión e implementación de acciones público-privadas que resuelvan las problemáticas que afectan la competitividad de la cadena vitivinícola argentina.

Participaron además los ministros de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, y Desarrollo Productivo de San Juan, Ariel Lucero; el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa; del Observatorio Vitivinícola Argentino; así como de la Aduana, del Banco Central, de la Cámara de proveedores de insumos enológicos, y de empresas proveedoras de envases de vidrio, cartón y acero inoxidable. Estuvieron presentes empresas como Cartocor, Madjalani Inoxidable, Cattorini Hnos, Verallia, Cristal Avellaneda, Nueva Cristalería Rosario, entre otros.

La agenda de trabajo abrió con la presentación de información en materia de provisión de insumos y bienes de capital estratégicos de toda la cadena vitivinícola, de manera de nivelar y poner en común datos sobre producción, consumo, demanda, importación y exportación, mano de obra y demás variables relevantes de la cadena vitivinícola. Además, se identificaron la principales dificultades en la provisión de insumos y el aumento sostenido en su valor.