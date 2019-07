Suel muestra los mates que fabrica, en calle Tucumán y Rivadavia. Ayer había pocos artesanos, el resto no pudo llegar por el paro de micros. La titular de Cultura dijo que autorizó el regreso de ""unos 30" vendedores.

Pese a los días fríos de julio, en la Peatonal los comerciantes están que arden por el regreso de los vendedores de artesanías al principal paseo de compras. Debido a la remodelación de la Peatonal esos vendedores habían sido reubicados -primero frente a la plaza y últimamente en un tramo de la calle Tucumán, entre Laprida y Libertador- pero, durante el receso invernal la Municipalidad de la Capital autorizó el regreso "provisorio" por este mes de vacaciones y turismo de una treintena de vendedores de artesanías a la peatonal Tucumán, entre Laprida y Rivadavia, lo que desató el malestar de los comerciantes de la zona que ya llevaron su queja a la comuna a través de la Cámara de Comercio. El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que la bronca de sus asociados es porque el comercio esta atravesando una situación de vacas flacas, con ventas muy bajas; e igual se ve obligado a pagar altos costos impositivos y de habilitaciones, algo que no se le exige a los vendedores informales. Algunos comerciantes que dialogaron con DIARIO DE CUYO reclamaron que cada vez hay más puestos callejeros por la crisis "y a nosotros nos llenan de requisitos e impuestos",señaló uno de ellos. ""Mejor cierro y pongo un tablón en la calle", dijeron en otro negocio. El tema se viralizó en el grupo de Whatsapp de los comercios del centro donde expusieron el malestar porque con la crisis está creciendo la venta ambulante de chocolates, peluches, bijouterie, flores, vinos y perfumes y cosméticos de imitación mientras siguen cerrando locales por la suba de alquileres, impuestos y salarios. Luego de haber recibido el reclamo de la Cámara, Rogelio Cerdera, titular de Comercio en el municipio explicó que el intendente dispuso que durante el mes de julio y en horario de comercio se otorgue un permiso a los artesanos para que trabajen en la Peatonal con mesas y sillas, pero que no son vendedores ambulantes, sino que dependen de la Secretaría de Cultura. La titular del área, Karen Achiles, confirmó el dato y agregó que la autorización es de jueves a sábado en horario de comercio. ""Fue un planteo de ellos, debido a la crisis y pocas ventas y tomamos la decisión de que vuelvan a la Peatonal para darles una mano. Queremos generar un paseo donde estén todos juntos", dijo la funcionaria, quien agregó que el permiso es provisorio y luego analizarán cómo siguen. Pero los artesanos que volvieron, quieren quedarse. ""Nosotros somos artesanos de la Peatonal, y con el cambio de cuadra aumentó un 50% la venta y queremos seguir aquí", dijo Guillermo Ariel, frente a la mesa donde expone sus artesanías en collares, pulseras y anillos. Cerca suyo, un fabricante de autitos y armas medievales con material reciclado agrega que el permiso debe seguir "porque aquí pasan más turistas, es la Peatonal". Todos los consultados dijeron no tener problemas con los comerciantes y que nadie del grupo revende productos industriales.





Una larga historia

Primeros conflictos

1989

El intendente Barrena Guzmán habilitó un local en Laprida antes de Rioja para ambulantes.

Feria persa

2006

El intendente Conti abrió otro local para vendedores en Rioja, entre San Luis y Libertador.

No al puesto fijo

2010

El intendente Lima habilitó la venta sólo circulando y ubicó una "saladita" en el Parque.

Último cambio

2018

Mientras se repara el Parque 120 puestos ambulantes venden en Las Heras y San Luis.