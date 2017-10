Las estaciones de servicios sanjuaninas ya lucen los nuevos precios en la cartelería. El domingo, en la previa al aumento que ya había sido anunciado, se observaron largas filas de autos cargando tanques al precio viejo.

Por la incidencia del aumento en el precio de los combustibles desde ayer, los empresarios locales ya proyectan que el transporte, la carne entre otros alimentos y los insumos en general se encarecerán de aquí a fin de año. Aunque no arriesgan un porcentaje, el incremento esperado por la incidencia del ajuste de los combustibles se sumará al que normalmente se produce por razones estacionales en noviembre y diciembre por las fiestas de fin de año, donde se registran subas de precios superiores a los meses precedentes. Por eso es de esperar que se produzca un recalentamiento de la inflación en el último tramo del año.



Ahora el factor desencadenante es el combustible, que sufrió el tercer aumento de precios en 2017 y en los últimos 22 meses acumula una suba del 61%. El Gobierno permitió durante el año pasado cuatro aumentos en la nafta: 6% en enero, 6% en febrero, 6% en marzo y 10% en mayo. Este año los precios de las naftas subieron 8% en enero, descendieron un 0,1% en abril y repuntaron otro 7% en julio. Ayer a la madrugada volvieron a incrementarse un 10% promedio (las premiun lo hicieron un poquito más, un 12%). En San Juan el precio de la nafta súper pasó de costar $21,35 a $23,38 o 23,50 según las estaciones, y el del gasoil se elevó de $18,54 a $20,32 promedio.



Referentes de los sectores industriales, comerciales, supermercadistas, ferias y abastecedores de carne anticiparon que los retoques en los precios no tardarán. José Maldonado, presidente de la Cámara del transporte de carga UPROCAM, dijo que el aumento del flete no es inmediato, sino que el impacto se va a reflejar dentro de dos meses y no en forma lineal, porque el combustible es uno de los ítems que conforman el valor del flete. No obstante, los empresarios anticiparon que los fabricantes siempre suben los precios inmediatamente. Alejandro Donna, de la Cámara de supermercados local, dijo que ""indefectiblemente" va a haber una afectación en los precios de góndola pronto, que se sumará a los ajustes propios de fin de año. Lo mismo opinó el referente de la Cámara de Comercio. Hermes Rodríguez dijo que siempre hay especulación y anticipó que los proveedores y distribuidores lo aplicarán inmediatamente en los próximos envíos a los comerciantes. Mauricio Quiroga, desde el Mercado de Abasto y feria municipal de Capital, señaló que los precios de frutas y verduras serán impactados por el aumento de la logística, y el abastecedor cárnico Joaquin Vargas añadió que seguramente el alza de fletes se sumará a los ajustes que están sufriendo lo cortes vacunos por la escasez de ganado a raíz de las inundaciones.



Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dijo que los costos del sector sufrirán un impacto por el aumento de combustibles y reiteró el reclamo a la Nación para que las economías regionales como San Juan tengan algún esquema de compensaciones por las distancias a los grandes centros de consumo. Agregó que así como está el plan Belgrano para provincias del Norte, sería bueno la implementación de un plan San Martín para Mendoza y San Juan, que permita recuperar el ferrocarril y abaratar fletes. ""Mientras tanto, que tengamos un gasoil para el transporte cuyo valor sea diferenciado", reclamó.

La inflación

Lo esperado

Entre enero y setiembre la inflación en San Juan registra un aumento acumulado del 16,93% y proyecta cerrar el año con un 22% según la consultora Fundeg. Para el Indec en ese lapso subió 17,6%.

Tanque lleno

1.170 pesos es el monto que se precisa disponer en la actualidad para llenar un tanque de 50 litros de un vehículo con nafta súper. En el caso de una premiun se eleva a $1.339,50.