Conocida la decisión de ajustar la contribución obligatoria que paga el sector vitivinícola para el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), volvieron las críticas de bodegueros y productores por el fuerte incremento y con cuestionamiento por el uso de los fondos. Desde el organismo, José Alberto Zuccardi dijo que "las críticas que no aportan nada no las tomamos" y aclaró que cumplen con lo que marca la normativa vigente. El incremento para este año, del 51,8% es el mayor en 17 años, desde el 2005 hasta ahora.

El punto en discusión es el aumento del aporte que hacen los distintos sectores de la cadena vitivinícola para sostener la Coviar, como el ámbito industrial, exportador, productores de uvas para consumo en fresco y pasas, que pagan un monto mensual, que ahora fue ajustado. Por ejemplo, cada establecimiento vitivinícola deberá pagar una contribución obligatoria por litro elaborado, fraccionado y por el mosto producido, entre otras variables. Por ejemplo, por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen, u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración, se abonará $0,099976 (casi 10 centavos).

Para un establecimiento incumplidor, el INV traba en forma inmediata la realización de cualquier operación, como fraccionar o mover vinos y menos exportar.

Desde Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz expresó que "nuestro reclamo es que el dinero que aportamos se utilice, por ejemplo, en la promoción del vino en el exterior y no en desayunos políticos". Y agregó que "no se debe malgastar el dinero cuando la situación de la industria no es la mejor".

Zuccardi, presidente de la Coviar, respondió que "sólo aceptamos las críticas constructivas, que se deben hacer en el ámbito del directorio, donde las entidades tienen un lugar y no están asistiendo. Y a la crítica destructiva que no aporta nada, no la tomamos".

En San Juan, Mario Puleta, que lidera la Cámara de Bodegueros, consideró que "se trata de un impuesto más", mientras que Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, expresó que "la Coviar no ha ayudado a solucionar los problemas de los productores". También, Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, manifestó que "no ha cumplido con los objetivos para los que fue creada".

Para la confección del incremento para este año, en la Coviar tuvieron en cuenta una serie de variables de los últimos dos años, como por ejemplo el valor del vino de traslado (144%), el mosto sulfitado (109,6%), el valor del vino fraccionado para el mercado interno (72,1%), y el del vino para el mercado externo (42,8%), entre otros. Según explicaron desde el organismo, si se hubiera tomado sólo la evolución anual de los precios del sector, la contribución debería haber subido este año un 69,3%. No obstante, lo que se decidió por unanimidad en el directorio de la Coviar fue hacer un promedio de los últimos dos años del índice, que quedó en el 51,8%.

A pesar de la maniobra, el incremento es el más alto de los últimos 17 años, desde el 2005 a la fecha. Y para encontrar la cifra más cercana hay que remontarse al 2017, cuando la suba fue del 36,5%. El incremento más bajo fue en el 2008, del 15%.

Otro dato que destacan desde la Coviar es que, en los últimos 5 años, el aumento de la contribución ha estado por debajo de la inflación.

Comparación

29,5 Es el porcentaje de incremento de la contribución obligatoria a la Coviar en el 2021, cuando la inflación en el mismo período fue del 50,5%.