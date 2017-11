Paseo. Algunas agencias, además del tour de compras en la zona comercial de Santiago, ofrecen la opción de unos días de descanso en Viña del Mar.

Tal es el entusiasmo de los argentinos por ver a su compatriota, el papa Francisco, en su visita a Chile, que la mayoría de las agencias de viajes de la provincia ofrecen paquetes para trasladarse al vecino país para la tercera semana de enero. Es que el Pontífice llegará a Santiago la noche del lunes 15 y al otro día iniciará su agenda, que incluye misas multitudinarias para encontrarse con la feligresía. El incentivo adicional es que desde el Vaticano ya confirmaron que no tiene previsto venir a Argentina el año próximo y por eso se calcula que casi 1 millón de personas de nuestro país cruzarán la cordillera.



Los paquetes, que incluyen en todos los casos 3 noches de alojamiento, contemplan la opción en colectivo, desde los 6.700 pesos, o en avión, desde 9.904 pesos más los impuestos. En todos los casos es con desayuno incluido, en habitación con base doble y hay paseos de compras. Pero no están contempladas las comidas.



Según comentaron los operadores del sector, hasta ahora hay muchas consultas y tienen los primeros viajes vendidos, pero creen que en los próximos días el interés aumentará. Es que varias agencias tienen previsto incrementar la campañas para promocionar los viajes. Todas las opciones terrestres son por el Paso de Los Libertadores, en la vecina provincia.



En el caso de Puerto del Sol tienen viajes en colectivo que salen el sábado 13, pero desde Mendoza, con destino a Santiago. El costo es de 6.480 pesos por persona. El adicional es un tour de compras por los outlets de la capital trasandina. Como la unidad sale de Mendoza, hay que sumarle el pasaje a esa provincia, que de ida y vuelta tiene un costo de 360 pesos.



La agencia también ofrece un vuelo por Latam, con salida desde San Juan, por 12.800 pesos por persona. También hay un paseo de compras por la zona comercial.



En la opción área hay que tener en cuenta que Latam sale desde San Juan los martes, jueves y viernes, a las 19,50, y llega a Santiago a las 21. Como el vuelo sale el martes 16, quienes usen esa opción no participarán de las actividades del primer día, sino que podrán hacerlo en las de miércoles y jueves (ver aparte).



Carsos Viajes y Turismo tiene una salida el 10 de enero con un costo de 8.990 pesos por persona, pero además incluye 4 noches en Viña del Mar.



Money Tur tiene dos opciones. La primera es vía aérea con salida el martes 16 por 9.904 pesos más impuestos. Un colectivo sale el 13 desde Mendoza y cuesta 5.990 pesos más los impuestos.



En el caso de Turismo Bacur, ofrece un colectivo con salida el 13 por 6.700 pesos por persona, mientras que Ismael Viajes y Turismo también tiene un ómnibus con salida grupal el sábado 13 de enero y el regreso es el 17. El costo es de 6.900 pesos por persona.







Los pasos



Todas las opciones de los viajes terrestres de las agencias incluyen transitar por el Paso Los Libertadores, en Mendoza. Por eso las autoridades de ambos países, previendo el aluvión de personas, prevén reforzar el personal en los controles fronterizos.



Según adelantó Vialidad Nacional, para esa fecha también estará habilitado al tránsito el Paso de Agua Negra.

La agenda del Pontífice

El Papa arribará a Santiago de Chile en la noche del 15. Se alojará en la sede de la nunciatura apostólica y en la mañana del 16 se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio de La Moneda. Después estará con la presidenta Michelle Bachelet. A las 16 presidirá una misa campal en el Parque O"Higgins.



Tras otras actividades, el 17 por la mañana el Papa argentino viajará en avión al sur, hacia Temuco, donde presidirá una misa y se encontrará con habitantes de la Araucania.



El jueves 18 viajará al extremo norte de Chile, a la ciudad de Iquique, donde oficiará una misa campal. Por la tarde viajará a Lima, capital de Perú, en un viaje de sólo veinte minutos.