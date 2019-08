Ayer varios productos de almacén, panificación, carnes y perfumería registraban aumentos en San Juan pero ahora los supermercadistas dicen que con la nueva medida anunciada ayer tarde, de eliminar el 21% de IVA a los alimentos de primera necesidad (ver página 2), esas subas quedarán prácticamente neutralizadas. En el caso de los aceites y harinas que ayer registraban subas del 15% y 20%, al restarse el 21% del Impuesto al Valor Agregado desde hoy en el ticket final algunos productos quedarán incluso más baratos que lo que costaban hasta ayer. ""Con esto los precios que ya han subido, se van a morigerar. Lo que ha subido la harina por ejemplo, que es un 20%, queda neutralizado con esta medida" opinó Carlos Icazatti, desde Café América. Agregó que productos como fideos o enlatados, que hasta ahora no habían aumentado, incluso quedarán a un precio más bajo que hasta ahora. Respecto al procedimiento a aplicar, Icazzati dijo que ""seguramente al momento de pagar, aprieto una tecla antes de emitir el ticket al cliente y le elimino el IVA". Añadió que este descuento sobre algunos productos es independiente de los aumentos que se puedan producir en las listas de aumentos, ya que éstos dependen de la inestabilidad del dólar que desde el lunes no permite tener precios de referencia. ""Pero sin duda, eliminar el IVA y congelar por 90 días las naftas le quita expectativas al problema", añadió.



Por otra parte, en todas las cadenas de supermercados consultadas aseguraron que a pesar de que algunos proveedores dejaron de entregar mercadería e hicieron públicas sus intenciones de aumentar las listas, seguirán manteniendo hasta el fin de semana los mismos precios del viernes previo a las elecciones. ""En todos nuestros locales de Walmart y Chango Más por ahora no subieron los precios en ningún sector, ni de almacén, ni de perfumería y limpieza. Además los productos de temporada del Día del Niño son los mismos precios de la semana pasada", dijo Juan Pablo Quiroga, desde Relaciones Institucionales de la firma. Desde híper Libertad difundieron las declaraciones en Córdoba del CEO de la firma, Jean Tijeras, de que hasta ahora "no recibimos ni aplicamos ningún aumento de precios". En igual sentido se expresaron en off el resto de referentes de cadenas.



Eso sí, todos dicen que la semana próxima las góndolas sanjuaninas lucirán precios más altos, que estiman rondarán entre un 10 a un 15 por ciento en productos en general y 10% para carnes, producto de la devaluación.



Desde una de las firmas consultadas dijeron que tendrán que leer hoy la "letra chica" de la quita del IVA y anticiparon que si la medida está bien hecha, el consumidor final podrá compensar las subas al no pagar el impuesto. Un gerente explicó que puede ocurrir que le sirva al comerciante utilizar el IVA como crédito fiscal y en ese caso será para que la empresa mejore su rentabilidad.



La realidad en los almacenes y autoservicios barriales era muy distinta: ayer en una recorrida al azar por Capital y Rawson, en todos los lugares visitados se registraban aumentos (ver fotos) principalmente de harinas y sus derivados como el pan, carnes y artículos de limpieza.

Carnes, con precio nuevo

En el mercado Emanuel dicen que toda la mercadería aumentó esta semana, principalmente los cortes de carnes, pollo y cerdo. ""El pollo lo tenía a 80 pesos el kilo, con cartel y todo, pero desde el lunes subió, ya no me entregan una caja entera y ahora lo tengo que vender a 95 o 100 pesos, contó el dueño, Pedro Espejo. Agregó que la carne de cerdo sufrió dos subas en cuatro días y que el kilo de chorizos pasó de $160 a $190. ""La carne subió 2 o 3 pesos nada más esta semana, igual hoy no fui a comprar así que por ahora sigo manteniendo el precio", aseguró.

Subas puntuales

Ricardo Garcia, un hombre mayor que está desde hace años al frente de un almacén y carnicería en calle Mendoza, en el límite entre Capital y Rawson, ayer se quejó porque sus proveedores desde el lunes le subieron "casi todo". Dice que sus clientes se quejan mucho por los aumentos, pero que pese a ellos siguen comprando igual que antes. García contó que los principales retoques los aplicó a productos de limpieza y de cuidado personal, pero también aceites, harinas y pan. ""La leche y productos lácteos no subieron, y la carne y el vino tampoco", explicó.

Subas de harina, y precio del pan dispar

Mientras el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos, Manuel Rodríguez, dijo ayer que aún no se ha consensuado aumentar el precio del kilo de pan, en los almacenes y pequeños supermercados ayer las subas eran de 5 pesos por kilo, un incremento del 11%. Rodríguez informó que la bolsa de 50 kilos que antes costaba entre 900 y 1.000 pesos, esta semana los proveedores la trajeron a 1.300 pesos, una suba del 30%. ""Muchas panaderías aún no compran harina porque tienen stock, por lo tanto no subimos el precio que sigue siendo de referencia $85 el kilo de pan y $150 la docena de facturas", señaló.



En un par de almacenes del Gran San Juan ayer se vendía el kilo de pan 5 pesos más caro, claro que los precios son mucho más bajos que los sugeridos por la cámara: el kilo de pan mignon pasó de $40 a $45 y el kilo de pan casero se elevó de $45 a $50.