En la última jornada de Evisan se cataron los 10 mejores vinos según el panel evaluador. Estuvo el gobernador Uñac, el ministro de Producción, Díaz Cano; el rector de la UCC, Claudio Larrea, y el director del INTA , Maximiliano Batistela; además de empresarios del sector y representantes de cámaras vitivinícolas.

Los vinos de altura -como se conocen a los provenientes de los valles de Zonda, Pedernal y Calingasta- sobresalieron respecto al resto para los expertos del panel de cata de la XIII Evaluación de Vinos de San Juan. Estos valles, que representan el 37,5 del total de las ocho zonas y valles geográficos vitivinícolas de la provincia, se destacaron mostrando su ""potencial y calidad sensorial" según indica el informe final leído ayer en el cierre del evento que contó con la participación del gobernador Sergio Uñac, funcionarios del Ministerio de Producción y referentes de todas las cámaras y entidades vitivinícolas de la provincia. Todo el resto de valles y zonas -que se completan con Tulum, Ullum, Cañada Honda, Huanacache, Pozo de los Algarrobos y Tamberías- también tuvieron participación con las 92 muestras presentadas provenientes de 25 bodegas sanjuaninas. También se destacó la participación de nuevas bodegas y vinos de autor.



En general, tal como adelantó DIARIO DE CUYO, los vinos de la cosecha 2019 tuvieron una calificación global de "Muy Buenos" que los ubica en altos estándares de calidad. Y al sumar las categorías Muy Buenos y Excelentes terminaron obteniendo 92,40 puntos. Lo destacado este año es que subieron las cantidades de vinos catalogados como Excelentes en comparación con el año pasado: El 22,83% de las muestras entraron en esta categoría en esta edición, frente al 8,82% que se habían registrado el año pasado. El crecimiento es notable, del 159% interanual. Luego, un 69,57% resultaron Muy Buenos y sólo un 7,6% se encuentra por debajo de los altos estándares de calidad.



Bajo el lema "Conociendo nuestros valles", el encuentro fue organizado por la Universidad Católica de Cuyo y el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico.



Los organizadores explicaron que al hablar de la calidad de los vinos es preciso entenderla por zonas, y que los agrónomos, enólogos y bodegueros actualmente buscan respetar lo más posible el carácter del lugar cada año. Dicen que los vinos deben ser el fiel reflejo del terruño o terroir; palabra francesa que resume el lugar, el clima y el trabajo del hombre. En esta edición, todas las zonas sanjuaninas tuvieron vinos de gran calidad, pero destacaron los provenientes de los valles de altura de la provincia. El Valle de Zonda, en la parte nordeste del departamento Zonda con una altura promedio de 1.200 a 1.400 msnm, con un clima desértico, con precipitaciones escasas, una pronunciada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. El Valle de Calingasta, ubicado en el extremo suroeste de San Juan, en el centro este del mismo departamento, y a 1.300 msnm. Su clima es desértico con escasas precipitaciones, gran radiación solar y marcadas amplitudes térmicas, que ayudan a lograr un buen balance entre el azúcar y los polifenoles y favorecen la formación y concentración de aromas. Por último, el Valle de Pedernal, a 90 km al suroeste de Capital y con una altura de entre 1.250 a los 1.500 msnm. El valle está protegido por una barrera natural, la sierra de Pedernal. Es un valle confinado aislado de plagas naturales y lejos de la civilización, lo que crea condiciones únicas. Desde el año 2007, este valle es una Indicación Geográfica (IG) vitivinícola, un lugar único y diferente donde nacen vinos argentinos de clase mundial.



Diez "top"



El publico degustó ayer los 10 mejores vinos de Evisan, de las variedades Sauvignon Blanc (Caucete), Pinot Gris (Pocito), Torrontés riojano (San Martín), Cabernet Sauvignon (25 de Mayo), dos Bonarda (25 de Mayo y Zonda), un Syrah (Calingasta), un Tannat (Sarmiento) y dos Malbec del Valle de Pedernal.

Viñedos locales

49

mil son las hectáreas de vid que hay en San Juan. El 78% se utiliza para la producción de vinos y el resto para uva de mesa, pasas y otros usos.



Sanidad



El informe final destaco el clima que tuvo la añada y explicó que la uva se presentó con muy buena sanidad, tanto blancas como tintas. En éstas últimas, se registró una madurez más pareja en todas las variedades y con buena acumulación de antocianos, todas las tintas presentaron una muy buena performance.

Antes de comenzar los discursos, el Coro de la Universidad Católica de Cuyo, ejecutó algunas canciones.

Opiniones divididas entre los enólogos

Los hacedores de los vinos no tuvieron una decisión unánime respecto a las calidades de la cosecha 2018 y 2019. El enólogo Diego Sánchez dijo que este año se ha presentado una muy buena cosecha, con muy buena sanidad en la uva, y sin accidentes climáticos. ""Los vinos están todos por encima de la media, muy contentos con esta vendimia", dijo. Añadió que respecto a la del año pasado, en calificación es muy similar, prácticamente, con los mismos puntajes ""y a mi parecer estamos un escalón por encima de la del año pasado, y muy contentos por esta vendimia. Coincidió el enólogo Jorge Gómez, que tuvo la oportunidad de participar como evaluador de la añada y dijo que se han degustado varietales "muy interesantes". ""Este 2019 promete mucho", dijo y destacó los colores y aromas de los vinos blancos. ""La verdad que cada vez se elabora mejor blanco en San Juan" agregó, y elogió la realización de la EVISAN para mostrar los vinos que se elaboran en la provincia. Pero no todos piensan igual: el enólogo Daniel Ekkert por ejemplo, opinó que la vendimia del año pasado fue mejor que la del 2019. "La cosecha 2018 va a ser difícil de igualar, fue lejos la mejor desde que yo estoy haciendo vinos en mi opinión particular. Si bien la de este año fue muy buena, para mí está un escalón por debajo". Añadió que los vinos que tiene en tanques y piletas madurando del año pasado son "exquisitos" en concentración, frutas, frescura y longevidad. Junto a él coincidió Fabricio Ferrandiz, presidente del Centro de Enólogos, consideró que esta cosecha ha sido muy buena y que la provincia de San Juan está produciendo vinos de gran calidad, en cuanto a aromas, frutas y colores. Pero en la comparación con el año pasado, dijo que la cosecha 2018 fue ""excelente, muy buena, superior ". Ferrandiz no obstante consideró que todos los años se siguen produciendo vinos de gran calidad y opinó que es "muy importante" destacar los diferentes valles que tiene la provincia. En cuanto a la calidad, dijo que la excelencia de la producción de vinos sanjuaninos "ya no es un sorpresa" y que se pueden lograr muy buenos resultados con uvas cosechadas a diferentes alturas y climas.

Activar ideas ante la crisis

El gobernador Uñac hizo hincapié ayer en que la alianza estratégica entre el Gobierno y los sectores privado y académico de San Juan produjo un buen resultado pero consideró que actualmente hay una crisis ""que nos roza a todos". Al respecto, dijo que en los últimos 3 años y medio el Gobierno provincial se ha dedicado no a especular, sino a producir e invertir, y que no lo hizo solo sino con la ayuda siempre del sector privado. ""Hay sanjuaninos que arriesgan a producir más y si hay más producción hay más trabajo. "Los sanjuaninos conocemos el círculo virtuoso del trabajo, de la generación de más actividad económica, que es donde radica la posibilidad de construir un sentido de bienestar" expresó ayer en su discurso. Antes había señalado que el sector consumidor ""tiene el bolsillo atacado"y que por eso la industria vitivinícola también debe apostar al mercado externo, para poder vender los productos. ""Hay que activar ideas para poder salir adelante de la crisis que ataca al país y en menor medida a la provincia", dijo.